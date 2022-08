La nuova edizione di Uomini e Donne è dietro l'angolo. La prima puntata, dopo la pausa estiva, sarà trasmessa lunedì 19 settembre, ma le registrazioni inizieranno con quasi un mese d'anticipo. Secondo alcuni rumor al debutto potrebbero esserci degli ospiti, due coppie che si sono formate nel Trono Over qualche tempo fa. Nessuna novità, invece, sui ritorni in studio do Roberta e Samuele, Andrea Nicole e Ciprian, Luca e Soraia.

Aggiornamenti sui protagonisti di Uomini e Donne

Le riprese di Uomini e donne ricominceranno a fine agosto (pare martedì 30 e mercoledì 31) e le puntate andranno in onda su Canale 5 dal 19 settembre.

Per quanto riguarda il cast, si dice che non dovrebbero esserci né clamorosi addii né inaspettati debutti: tutti i veterani del Trono Over sarebbero stati riconfermati, a partire da Ida e Riccardo.

Sul fronte giovani i nuovi tronisti dovrebbero essere quattro e non già noti al pubblico del dating show.

Nel corso delle prime registrazioni della stagione 2022/2023, i telespettatori verranno aggiornati su tutto quello che è successo ai protagonisti del parterre durante l'estate: se qualcuno di loro ha trovato l'amore oppure se tutti hanno trascorso delle vacanze da single in attesa di tornare in studio.

Chi potrebbe tornare a Uomini e Donne

Tra le tante cose che succederanno nelle prime puntate della nuova edizione di Uomini e Donne, c'è anche la possibile presenza in studio di qualche ospite.

Un rumor ancora tutto da confermare, infatti, sostiene che a partecipare alle registrazioni di fine agosto (che poi saranno trasmesse in tv a partire dal 19 settembre) potrebbero essere alcune coppie che si sono formate all'interno degli Elios nel recente passato.

Chi si aspetta il ritorno "alla corte" di Maria De Filippi dei ragazzi che hanno trovato l'amore nella scorsa stagione (Luca e Soraia, Andrea Nicole e Ciprian, Roberta e Samuele, Veronica e Matteo) rimarrà spiazzato leggendo l'indiscrezione secondo la quale la conduttrice avrebbe preferito invitare due dame e due cavalieri che si sono innamorati davanti alle telecamere pochi mesi fa.

Ida ancora 'regina' di Uomini e Donne

Gli ospiti delle prime puntate di Uomini e Donne 2022/2023 potrebbero essere Diego Tavani e Aneta Buchtova, e Biagio Buonomo e Caterina Corradino.

La prima coppia citata è a un passo dalla convivenza (lui ha frequentato Ida Platano per un periodo prima di conoscere la sua attuale compagna), mentre la seconda convolerà a nozze proprio nel mese di settembre.

Insistenti voci, infatti, sostengono che le telecamere del dating show potrebbero essere presenti al matrimonio e che le immagini registrate potrebbero essere mostrate su Canale 5 qualche settimana dopo.

Sempre nel corso delle riprese di fine agosto verrà ufficializzato il cast che animerà la prima parte di stagione del programma Mediaset.

Il Trono Over potrà contare ancora su personalità come Ida, Gemma, Riccardo, Armando, Fabio e Pinuccia, mentre il Trono Classico ripartirà da quattro ragazzi che il pubblico a casa non dovrebbe aver mai visto prima in televisione.

Si dice, infatti, che sulla poltrona rossa potrebbero accomodarsi giovani che nella vita fanno professioni "normali", come il personal trainer, l'imprenditrice, la commessa e l'infermiere.

A commentare le vicende di senior e tronisti saranno ancora i veterani Gianni Sperti, Tina Cipollari e Tinì Cansino.