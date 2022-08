Brutte notizie all'orizzonte e guai per Genoveva Salmeron (Clara Garrido) nelle ultime puntate italiane di Una vita, visto che il destino e segreti mai venuti alla luce si accaniranno contro di lei. Proprio quando sarà certa di avere Acacias nelle sue mani, una telefonata da Bilbao rovinerà i suoi malefici piani. Disperata, la cattivona della soap non saprà che cosa fare e addirittura si rivolgerà a Felipe, ma senza risultato.

Stando infatti agli spoiler di Una Vita, Felipe sarà felice con Dori e di certo non sprecherà un minuto del suo prezioso tempo per aiutare la donna che gli ha fatto tanto male durante la sua esistenza.

Ma cosa succederà di così terribile a Genoveva? Di seguito, le trame dettagliate.

Una Vita, trame finali: l'ultimo segreto di Genoveva

Tutto inizierà quando Genoveva scoprirà di aspettare un bambino, cosa che la manderà in ansia, dato che non vuole assolutamente avere figli da Aurelio. Nonostante le accortezze che metterà in atto, non riuscirà a nascondere la gravidanza, che coglierà di sorpresa Quesada.

La situazione precipiterà quando Ivan, il cugino di Genoveva, le farà una strana telefonata per informarla della morte della madre. Prima di chiudere gli occhi per sempre, la donna ha voluto rivelare un segreto che la figlia le aveva chiesto di custodire, tradendola nel modo peggiore.

E così, i telespettatori verranno a sapere che in gioventù Genoveva, a Bilbao, ha avuto una figlia di nome Gabriela (Lydia Pavon) abbandonata subito dopo la sua nascita.

Felipe spinge Genoveva al suicidio

Atterrita dalle conseguenze del fatto che ad Acacias si sappia questo segreto, Genoveva cercherà il conforto di Felipe, ma le sue parole non faranno altro che gettarla in un profondo stato di angoscia. Ebbene sì, perché l'avvocato, senza mezzi termini, le dirà che nessun bambino merita di avere una madre come lei.

Questa frase spingerà Genoveva a tentare di togliersi la vita ingerendo un intero boccettino di sonniferi di Marcelo, stanca di essere ostacolata e allontanata da tutti e, in particolar modo, dall'uomo che ha sempre amato. Il maggiordomo, per fortuna, troverà in tempo Salmeron e telefonerà subito a Ignacio.

Genoveva perde il bambino, spoiler finale Una Vita

Come svelano le anticipazioni relative alle ultime puntate di Una Vita, Ignacio salverà sia Genoveva che il bambino che porta in grembo. Aurelio sarà furioso con la moglie, dato che ha rischiato di perdere l'unica possibilità di diventare padre.

Ignacio sarà però chiaro con Aurelio: Genoveva è molto debole e la sua gravidanza è a rischio. Purtroppo, qualche ora dopo, la povera Salmeron si sentirà male e perderà il bambino. Aurelio, disperato, si convincerà che la colpa sia solo sua e passerà giorni a tormentarsi.