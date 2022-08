Chi ci sarà nel cast di Uomini e donne dal prossimo settembre 2022? Non mancano i retroscena sulla nuova edizione del talk show dei sentimenti ideato e condotto da Maria De Filippi, campione di ascolti del primo pomeriggio.

L'appuntamento è confermato dal lunedì al venerdì alle ore 14:45 nella fascia del daytime di Canale 5 e, tra i volti si picco che sarebbero pronti a tornare in scena, spicca quello di Ida Platano, tra le dame più amate e seguite dal pubblico.

Ida Platano potrebbe sdoppiarsi a Uomini e donne 2022/2023

Nel dettaglio, i retroscena sul cast di Uomini e donne rivelano che, dal prossimo settembre, Ida Platano potrebbe "sdoppiarsi" in studio.

A quanto pare, infatti, Maria De Filippi e il suo team di autori avrebbero intenzione di rendere sempre più centrale la presenza di Ida all'interno dello studio della trasmissione di Canale 5.

Di conseguenza, da settembre in poi, Ida potrebbe essere non solo una protagonista del trono over così come lo è stata fino ad oggi ma ricoprire anche il ruolo di opinionista a bordo campo.

Ecco cosa dovrebbe fare Ida nella nuove puntate di Uomini e donne, in onda da settembre

Nella prossima stagione televisiva del talk show dei sentimenti Mediaset, Ida Platano potrebbe essere colei che andrebbe a commentare le vicende degli altri protagonisti del programma, proprio come fanno Tina Cipollari e Gianni Sperti, confermatissimi in questo ruolo per tutta la prossima stagione tv.

Nel caso in cui la trattativa dovesse concretizzarsi per davvero, Ida Platano si ritroverebbe a diventare sempre più importante all'interno delle dinamiche dello show, diventando di fatto la vera "erede diretta" della dama torinese Gemma Galgani.

In attesa di scoprire se questa trattativa andrà in porto oppure no, i retroscena sul cast della prossima edizione di Uomini e donne rivelano che, le porte del talk show, potrebbero non aprirsi per Riccardo Guarnieri.

Riccardo Guarnieri a rischio uscita dal cast di Uomini e donne?

Il cavaliere del trono over, ex fidanzato di Ida Platano, potrebbe non rimettere piede in studio dopo che lo scorso anno si era ripresentato e scelse di provare a riconquistare il cuore della sua ex fidanzata.

Peccato, però, che tra i due non abbia funzionato e per l'ennesima volta si sono ritrovati a dirsi addio definitivamente, mettendo una pietra sopra alla loro relazione.

Complici anche i numerosi avvistamenti di questa estate, in compagnia di svariate dame, Riccardo potrebbe essere fuori dal cast del trono over di settembre.

Tra i volti confermati, infatti, spicca quello di Armando Incarnato, il celebre cavaliere napoletano ormai diventato una presenza fissa nel cast di Uomini e donne.