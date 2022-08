L'appuntamento con Uomini e donne è confermato da settembre con la nuova stagione 2022/2023. La trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi anche quest'anno tornerà a essere uno dei programmi di punta della programmazione feriale di Canale 5.

Le registrazioni prenderanno il via verso fine agosto e, intanto, emergono già un po' di anticipazioni su quello che sarà il nuovo cast dello show.

Tra i nomi confermati, ad esempio, spicca quello di Armando Incarnato, il cavaliere napoletano che riesce a tenere banco con le sue tormentate storie d'amore.

Ecco quando riparte Uomini e donne su Canale 5

Nel dettaglio, le prime anticipazioni su Uomini e donne 2022/2023 rivelano che quest'anno la prima puntata del talk show andrà in onda il prossimo lunedì 19 settembre su Canale 5, come sempre alle 14:45 circa.

È questa la data ufficiale in cui Maria De Filippi, i protagonisti del trono over e quelli del trono classico, torneranno a mettere piede nello studio della storica trasmissione del talk show, da anni leader indiscusso della sua fascia oraria.

Ma chi saranno i protagonisti che si metteranno in gioco in trasmissione? Al momento ci sarebbero già delle certezze, soprattutto per quanto riguarda il parterre del trono over.

Chi torna in studio a Uomini e donne 2022/2023

Tra i confermati, infatti, spicca il nome di Armando Incarnato, ormai giunto al suo quinto anno di partecipazione alla trasmissione di Canale 5.

Il cavaliere napoletano, costantemente al centro delle critiche e delle attenzioni social, tornerà a mettersi in gioco, pronto a cercare la sua anima gemella, dopo il fallimento delle precedenti relazioni che lo hanno visto protagonista negli anni passati.

Tra i volti confermati spicca anche la dama siciliana Ida Platano che, soprattutto nell'ultima stagione di Uomini e donne, si è ritrovata a essere la nuova vera protagonista del programma, in grado di far impennare la curva degli ascolti grazie alle sue vicende sentimentali.

Biagio e Riccardo a rischio uscita da Uomini e donne

Tra i volti a rischio uscita di scena dal cast di Uomini e donne 2022/2023, invece, spiccherebbe il nome del cavaliere Biagio Di Maro, il quale potrebbe non essere presente nel parterre del trono over di settembre.

Presenza in bilico anche per Riccardo Guarnieri: l'ex fidanzato di Ida Platano potrebbe non tornare in scena, complici anche i numerosi avvistamenti di questa estate, quando è stato beccato in compagnia con diverse "dame misteriose".

Tra le new entry della prossima edizione, invece, potrebbe esserci la giovane Federica Aversano. L'ex pretendente di Matteo Ranieri sarebbe in lizza per partecipare come dama del trono over.