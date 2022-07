In attesa della nuova edizione 2022/2023 di Uomini e donne, stando a un rumor che sta circolando in rete di recente, Tina Cipollari non avrebbe la certezza di essere riconfermata nel cast di settembre. Alcuni siti, infatti, sostengono che la bionda vamp potrebbe lasciare il posto a Karina Cascella, che in passato ha già ricoperto il ruolo di opinionista del dating-show e sui social ha ammesso che tornerebbe volentieri alla corte di Maria De Filippi.

Aggiornamenti sui protagonisti di Uomini e Donne

Quella che sta girando in rete negli ultimi giorni, è un'indiscrezione piuttosto spiazzante sulla nuova edizione di Uomini e Donne.

Alcuni siti di Gossip, infatti, sostengono che una protagonista storica del cast potrebbe lasciare il posto a un'altra persona al termine della pausa estiva.

Un rumor che non ha ancora trovato conferme ufficiali, fa sapere che Tina Cipollari potrebbe non essere riconfermata nel ruolo di opinionista del dating-show, anzi secondo la medesima indiscrezione la redazione abbia già pronta la sua sostituta.

Da quando Karina Cascella si esposta sui social, dicendo che tornerebbe a U&D immediatamente perché per lei è una seconda famiglia, in rete si sono scatenate le voci su un suo possibile rientro dalla porta principale, ovvero come collega di Gianni Sperti.

L'influencer ha già vestito i panni di commentatrice del Trono Classico e ha anche riscosso successo per la sua innegabile schiettezza, quindi non è da escludere un suo futuro ritorno in trasmissione.

Il parere del pubblico di Uomini e Donne

Il rumor sulla possibile sostituzione di Tina con Karina Cascella, ha acceso gli animi degli spettatori di Uomini e Donne.

Molti fan del programma Mediaset, infatti, pensani che la vamp Cipollari sia una figura importantissima per la buona riuscita delle puntate, anche perché molte di esse si basano anche sui suoi siparietti e sulle litigate che intavola con dame e cavalieri del Trono Over.

Viene difficile pensare alla trasmissione di Canale 5 senza la storica opinionista, colei che da tanti anni contribuisce a "mandare avanti" lo spettacolo inventandosi ogni settimana qualcosa di diverso.

Secondo diversi utenti della rete la redazione farebbe un errore a rinunciare a Tina, anche perché le poche volte che si è assentata alle registrazioni, si è sentita parecchio la sua mancanza e sui social network era sempre stato chiesto a gran voce il suo ritorno per risollevare gli animi del gruppo.

Chi va e chi resta a Uomini e Donne

Detto questo, è ancora presto per sapere con certezza chi sarà confermato nel cast della nuova edizione di Uomini e Donne e chi sarà lasciato a casa.

Le registrazioni delle puntate che saranno trasmesse in tv a partire da metà settembre (si parla di lunedì 12 come data indicativa per l'esordio della stagione 2022/2023), avranno luogo a fine agosto e soltanto allora si saprà qualcosa in più su dame, cavalieri, tronisti e opinionisti.

Per quanto riguarda il prossimo Trono Over, non dovrebbero esserci grandi sorprese: i veterani Ida Platano, Gemma Galgani, Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri sarebbero già certi di far parte del parterre, mentre gli altri dovranno attendere ancora qualche settimana prima di avere il responso della redazione.

I ragazzi che cercheranno l'amore davanti alle telecamere, invece, dovrebbero essere tutti e quattro sconosciuti, ovvero alla prima esperienza televisiva. Almeno nella fase iniziale, dunque, non dovrebbero esserci vecchie conoscenze nel cast della versione giovani, ma non è escluso che qualche ex corteggiatore subentri in corsa.