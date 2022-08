Ultima settimana di programmazione per Un posto al sole che venerdì 12 andrà ufficialmente in ferie. Il daily drama partenopeo ripartirà poi lunedì 29 agosto. C'è grande attesa per il colpo di scena finale, annunciato da Ilenia Lazzarin, che chiuderà la stagione in corso. Nell'attesa di scoprire quello che accadrà si vanno intanto delineando alcuni punti chiavi della nuova stagione.

Dopo l'addio di Lara, Roberto e Marina andranno a vivere assieme a Palazzo Palladini e faranno la conoscenza della loro nuova misteriosa governante. Quanto a Martinelli, sono in molti a pensare che la sua partenza sia solo momentanea e che presto la donna tornerà con un neonato al seguito.

In merito a ciò, c'è chi ipotizza però che la donna sarà presto scoperta e che a farlo potrebbe essere, sorprendentemente, Franco Boschi.

L'abbraccio tra Franco e Marina

In questi giorni ha fatto molto discutere un post di Peppe Zarbo. L'attore, che dà il volto a Franco Boschi, ha pubblicato tre immagini dal set, accompagnate dal testo: "Qui gatta ci cova…", dove lui e Nina Soldano (ndr, Marina Giordano in Upas) si abbracciano. In seguito quest' ultima ha pubblicato un breve video assieme alla piccola Sofia Piccirillo (Bianca) a riprova che Marina dovrebbe frequentare la famiglia Boschi. Già ma perché?

Dando per buono che non sia solo uno scherzo degli attori, qualcuno ha provato a immaginare uno scenario in cui Marina, stufa degli inganni di Lara, decida di ingaggiare un investigatore privato che vada a fondo in questa vicenda.

Franco risulterebbe perfetto, considerato che conosce bene Palazzo Palladini e la donna, oltre ad avere doti eccellenti da detective.

Un'interessante teoria

Questa teoria, per quanto suggestiva, presenta però alcune falle. Lara (Chiara Conti) attualmente è partita quindi difficile vengano mostrate indagini senza che lei sia presente.

Inoltre va considerato che ci vorranno diversi mesi prima della gravidanza, mentre le scene tra Marina e Franco dovrebbero essere mostrate tra settembre e ottobre. Ovviamente tutto cambierebbe se ci fosse un salto temporale o se Franco riuscisse a fermare Lara prima che torni con un bambino. Al momento tutto è possibile e di sicuro la nuova stagione promette diversi colpi di scena.

Un posto al sole: arriva una donna misteriosa a Palazzo Palladini

Senza andare troppo avanti nel tempo va approfondito un altro piccolo "giallo" che verrà mostrato agli spettatori nel doppio episodio in onda giovedì 11 agosto. In questa puntata una donna misteriosa si paleserà alla porta di Roberto e Marina proponendosi come nuova governante.

Questo nuovo personaggio, che si presenterà come Lia Longhi (Chiara Mastalli), si mostrerà tanto qualificata quanto ambigua. Il suo tempismo nel presentarsi a Palazzo sembrerà quanto meno sospetto, senza considerare che Ferri scoprirà subito che la donna non è stata inviata dall'agenzia. Ma chi è dunque Lia e cosa vuole? C'è chi ipotizza che possa essere legata a Lara, aumentando considerevolmente l'aura di mistero attorno a questa vicenda.