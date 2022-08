L'appuntamento con Uomini e donne torna in onda da settembre in poi nella fascia pomeridiana di Canale 5 e, intanto, non mancano i retroscena su quello che dovrebbe succedere nel corso di queste nuove attesissime puntate.

Anche quest'anno continuerà ad essere presente il mix tra trono classico e trono over: accanto alle vicende dei protagonisti del trono senior, ci saranno quelle dei nuovi tronisti pronti a mettersi in gioco per cercare di trovare la loro anima gemella in studio.

Intanto, tra i volti che torneranno in scena a Uomini e donne, spicca quello della dama siciliana Ida Platano.

Anticipazioni Uomini e donne settembre: ecco quando inizia

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la programmazione di Uomini e donne del prossimo settembre 2022, rivelano che la trasmissione riaprirà i battenti a partire da lunedì 19.

È questa la data in cui Maria De Filippi e tutta la sua squadra, torneranno a far compagnia ai quasi tre milioni di spettatori quotidiani che si appassionano alle vicende dei protagonisti di trono classico e over.

La messa in onda resta confermatissima alle 14:45 e, di conseguenza, il ritorno di Uomini e donne porterà alla "sparizione" della soap opera Terra Amara in quella fascia oraria.

Il ritorno di Ida Platano in studio a Uomini e donne

Ma cosa succederà nel corso delle nuove puntate di Uomini e donne?

I retroscena sul programma non mancano e, al momento, un volto certo della prossima edizione è quello di Ida Platano.

La dama siciliana, protagonista indiscussa dell'ultima stagione trasmessa su Canale 5, tornerà al centro della scena dopo l'addio doloroso e sofferto che c'è stato con il suo ex storico, Riccardo Guarnieri.

I due, nella passata edizione, hanno provato a rimettere insieme i cocci della loro tormentata storia d'amore, ma l'esito finale non è stato dei migliori.

Ida Platano non ha mai nascosto la sua sofferenza e il suo dispiacere per la fine di questo amore, sul quale sperava di poter puntare.

Ida potrebbe accettare un confronto con Riccardo a Uomini e donne

E, terminate le registrazioni del programma di Canale 5, i due non si sono più visti ne tantomeno sentiti, così come aveva svelato Riccardo in una delle ultime interviste rilasciate al magazine della trasmissione.

Sta di fatto che, il prossimo settembre, la nuova stagione del dating show di Maria De Filippi, potrebbe ripartire proprio da un confronto tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri.

La dama siciliana, quindi, potrebbe accettare di confrontarsi ancora una volta con il suo ex e, a distanza di un po' di mesi, potrebbero mettere definitivamente un punto alla loro relazione, per la gioia di Tina Cipollari che ha più volte bacchettato i due protagonisti del trono over.