Secondo Lorenzo Pugnaloni l'edizione 2022/2023 di Uomini e Donne potrebbe iniziare ufficialmente a fine agosto. Anche se le puntate saranno trasmesse in televisione a partire da metà settembre, le registrazioni cominceranno quasi un mese prima. Il cast, dunque, a breve si riunirà dopo la lunga pausa estiva e aggiornerà il pubblico su quello che è successo nel corso delle vacanze.

Aggiornamenti sulla programmazione di Uomini e Donne

L'attesa dei fan di Uomini e donne sta per finire: tra poche settimane, infatti, ricominceranno le registrazioni dello storico dating-show di Canale 5.

Ad anticipare l'imminente esordio dell'edizione 2022/2023 del format Mediaset, è stato Lorenzo Pugnaloni con una storia su Instagram pubblicata nel primo pomeriggio di lunedì 1° agosto.

Secondo il blogger, le puntate della nuova stagione del programma di Maria De Filippi potrebbero essere registrate a partire dalla fine del mese di agosto.

Alle fine del mese potrebbero essere già disponibili le anticipazioni su quello che accadrà in studio tra i vari protagonisti del cast, sia tra le dame e i cavalieri del Trono Over, che tra tronisti e corteggiatrici del Trono Classico.

Scelta la data per il ritorno di Uomini e Donne

Dopo circa tre mesi di pausa i telespettatori affezionati rivivranno la routine del programma, soprattutto quella che riguarda l'attesa per la pubblicazione delle anticipazioni di ogni puntata che viene registrata.

La convocazione per il cast 2022/2023 di Uomini e Donne, dunque, potrebbe essere per la fine di agosto. Si recente si è parlato di venerdì 26 come data orientativa per l'inizio delle riprese, ma ancora non c'è nulla di ufficiale a riguardo.

Maria De Filippi sta per rientrare dallo stop estivo (anche se ha già cominciato a registrare la nuova stagione di Tu sì que vales) e per annunciare i protagonisti che faranno compagnia al pubblico per tutto il prossimo anno televisivo.

Particolare curiosità c'è per i ragazzi che saranno messi sul trono per cercare l'anima gemella. Si dice che dovrebbero essere tutti e quattro sconosciuti, ma non è da escludere l'inserimento di almeno un ex corteggiatore in extremis.

Chi va e chi resta a Uomini e Donne

Nel corso dell'estate Lorenzo Pugnaloni ha dato diverse anticipazioni sul cast che animerà le puntate della nuova edizione.

Per quanto riguarda il Trono Over, ad esempio, la redazione avrebbe deciso di riconfermare tutti i veterani, ovvero Gemma Galgani (al suo tredicesimo anno consecutivo da dama), Ida Platano, Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato: l'unico in bilico sarebbe Biagio Di Maro, ancora non sicuro di figurare ancora tra i cavalieri del parterre della versione senior.

Sul fronte giovani si è detto che a cercare l'amore davanti alle telecamere saranno quattro in totale (presumibilmente due ragazzi e due ragazze) e che nessuno di loro dovrebbe avere altre esperienze televisive alle spalle.

A supporto di tale tesi c'è un retroscena che ha svelato Amedeo Venza, secondo cui uno dei nuovi protagonisti del dating show dovrebbe chiamarsi Alessandro. Si è saputo anche che il possibile tronista dell'edizione 2022/2023 di Uomini e Donne ha 19 anni, vive a Milano ed ha un passato sentimentale piuttosto turbolento.