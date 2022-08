Da giorni sul web si parla di una delle più coppie che si sono formate negli studi di Uomini e donne nel recente passato. Chiara Rabbi e Davide Donadei si sono allontanati qualche settimana fa improvvisamente, e in queste ore l'ex corteggiatrice ha fatto sapere di essere tornata single a malincuore. Tra i commenti che i curiosi stanno facendo su questa inaspettata rottura, la maggior parte sono a favore della ragazza: anche per questa ragione il tronista ha preso parola su Instagram e ha chiesto di essere lasciato in pace.

Aggiornamenti sulla coppia di Uomini e Donne

Davide e Chiara sono stati fidanzati per circa due anni: dalla scelta negli studi di Uomini e Donne hanno subito fatto sul serio, andando a convivere nella città d'origine del tronista, Lecce.

Da qualche settimana, però, le cose sono precipitate e Rabbi ha lasciato la Puglia ed è tornata a Roma dalla sua famiglia.

Dopo un iniziale e comprensibile silenzio sulla vicenda, la giovane ha deciso di fare chiarezza e confermare che tra lei e il compagno si è rotto qualcosa per motivi che vorrebbe rimanessero privati.

A chi l'ha accusata di essere la causa di tutto, principalmente per la sua forte gelosia, l'ex corteggiatrice ha risposto: "Non sono un mostro e chi mi conosce lo sa.

Forse è per motivi legati ai sentimenti".

Quest'ultima frase ha lasciato intendere che se lei e Donadei non stanno più insieme, probabilmente è perché almeno in uno dei due l'amore è venuto meno e le divergenze caratteriali potrebbero avere preso il sopravvento.

Il pensiero del volto di Uomini e Donne

Se Chiara continua a mostrarsi provata e piuttosto sofferente nei contenuti che pubblica su Instagram in questo periodo, Davide parla meno e si espone solamente per replicare a chi lo sta accusando di non aver amato abbastanza l'ormai ex fidanzata.

In questi giorni, infatti, il pugliese si è imbattuto nei commenti di quei fan che si stanno schierando con Rabbi e, di conseguenza, stanno puntando il dito contro di lui per come sono andate a finire le cose.

"Io sarò sempre dalla parte di lei", "Lui non l'ho mai visto veramente innamorato", "Lei lo amava di più", "Chiara fa le storie con le lacrime agli occhi mentre lui si mostra sorridente", questi sono solo alcuni dei pareri che hanno fatto storcere il naso a Donadei.

Accanto a un selfie che si è scattato il 31 luglio, l'ex tronista di Uomini e Donne ha scritto la seguente didascalia: "Non rompetemi le scatole per favore. Lasciatemi in pace".

Futuro incerto per i protagonisti di Uomini e Donne

Davide ha deciso di rispondere a suo modo alle critiche che gli stanno piovendo addosso da quando Chiara ha lasciato la casa nella quale convivevano, e l'ha fatto a muso duro e senza dare troppe spiegazioni sui motivi dell'addio.

La romana, invece, il 1° agosto ha proposto ai suoi follower di Instagram il gioco "Fammi una domanda" e tra le cose che ha detto ce n'è una che riguarda il legame con l'ormai ex suocera, che come da lei dichiarato rimarrà vivo per sempre.

Rabbi e Donadei stanno reagendo diversamente alla fine della loro storia d'amore (perlomeno pubblicamente), e questo sta facendo schierare i fan dalla parte di uno piuttosto che da quella dell'altro.

Nelle ultime ore, inoltre, il pugliese è finito al centro del Gossip anche per il suo futuro professionale: come riportano alcuni siti, l'ex tronista sognerebbe di partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello Vip. Interpellato su quest'eventualità di tornare in televisione nel ruolo di concorrente del reality Mediaset, Davide ha detto che gli piacerebbe tanto e che potrebbe far conoscere nuovi lati del suo carattere.