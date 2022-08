L'edizione 2022/2023 di Uomini e Donne inizierà in tv il 19 settembre, ma già tra un paio di settimane saranno registrate nuove puntate. Fra i telespettatori c'è curiosità per i nomi dei tronisti che animeranno la prima parte di stagione: tra i quattro protagonisti del nuovo Trono Classico, potrebbero esserci un giovane modello e un quasi quarantenne.

Aggiornamenti sul cast di Uomini e Donne

Lo studio di Uomini e Donne sta per riaprire i battenti dopo oltre tre mesi: la lunga pausa estiva che il programma Mediaset si concede ogni anno in questo periodo, sta per finire e i fan non vedono l'ora di scoprire cosa accadrà all'inizio della nuova stagione.

Tra gli spoiler più attesi dagli affezionati telespettatori, c'è quello sul cast che animerà la versione giovani del dating-show.

Se il meccanismo dovesse restare lo stesso degli ultimi anni, a breve dovrebbero essere presentati quattro tronisti, ovvero persone in cerca dell'anima gemella che - a partire da fine agosto - inizieranno a partecipare alla registrazioni delle puntate 2022/2023.

Al momento (ovvero quando manca poco più di un mese al debutto in tv della prossima stagione del format), sono trapelate solamente indiscrezioni sui futuri protagonisti del Trono Classico.

I retroscena social sul futuro di Uomini e Donne

I siti di Gossip stanno cercando di scoprire in anteprima i nomi dei nuovi tronisti di Uomini e Donne, ma per ora sono circolate soltanto supposizioni e rumor che gli addetti ai lavori non hanno confermato.

Un'indiscrezione piuttosto interessante, è quella sul possibile esordio nel dating-show di un 40enne: una persona di più di 30 anni, infatti, potrebbe essere tra i protagonisti del prossimo Trono Classico.

Dopo aver dato spazio all'amore omosessuale e a un ragazza ex transgender, dunque, Maria De Filippi potrebbe ora decidere di puntare su un uomo più maturo, ossia un adulto che per età potrebbe benissimo far parte pure del cast dei senior.

Secondo alcuni blog, l'idea della conduttrice sarebbe quella di affiancare a un quasi quarantenne un giovanissimo, proponendo quindi al pubblico a casa due percorsi opposti di personaggi con un evidente gap generazionale che li divide.

I dettagli sul presunto protagonista di Uomini e Donne

Il ragazzo che secondo Amedeo Venza dovrebbe accomodarsi sulla popolare poltrona rossa di Canale 5, si chiamerebbe Alessandro ed avrebbe 19 anni.

L'influencer pugliese ha fatto sapere che il presunto nuovo tronista sarebbe di Milano e nel dating-show cercherebbe un riscatto dopo vari delusioni sentimentali vissute.

Ricapitolando, due protagonisti del Trono Classico 2022/2023 potrebbero essere persone con età molto diverse e con opposte esperienze di vita da raccontare: da un lato dovrebbe essere un quasi 40enne con alle spalle un passato amoroso "affollato", dall'altro un giovane poco più che 18enne alla ricerca di nuove emozioni.

I tronisti della prossima edizione del format di Maria De Filippi, però, saranno quattro e, secondo il blogger Lorenzo Pugnaloni, dovrebbero essere "sconosciuti". La redazione, infatti, avrebbe deciso di puntare esclusivamente su facce nuove, ovvero su gente che non ha mai avuto a che fare con le telecamere prima d'ora.

Esclusi dalla lista dei possibili futuri protagonisti di U&D, dunque, sono tutti gli ex corteggiatori che durante l'estate sono stati accostati al cast, come Lilli Pugliese, Andrea Della Cioppa, ma anche l'ex naufrago Alessandro Iannoni e il concorrente del Grande Fratello Vip 6 Antonio Medugno.