Mancano circa due settimane all'inizio delle riprese della nuova edizione di Uomini e Donne. I fan non vedono l'ora di scoprire il cast che la redazione ha messo su durante l'estate, a partire dai tronisti che animeranno la prima parte della stagione 2022/2023. Un rumor che in queste ore si sta facendo strada sul web, però, riguarda un opinionista storico del dating-show: pare che Gianni Sperti potrebbe lasciare la trasmissione in inverno per partecipare a La Talpa.

Aggiornamenti sui protagonisti di Uomini e Donne

Chi commenterà le puntate dell'edizione 2022/2023 di Uomini e Donne?

I telespettatori se lo stanno chiedendo da qualche giorno, e più precisamente da quando in rete ha cominciato a diffondersi un rumor piuttosto spiazzante su uno degli opinionisti storici della trasmissione.

Se il ritorno di Tina Cipollari è confermato, quello di Gianni Sperti sarebbe solo temporaneo.

Un'indiscrezione che sta prendendo piede sul web nell'ultimo periodo, sostiene che il pugliese dovrebbe figurare nel cast del dating-show solamente nella prima parte della nuova stagione: a partire dall'inverno inoltrato, l'uomo potrebbe lasciare lo studio per dedicarsi ad un'altra sfida professionale.

A settembre, dunque, i due veterani della trasmissione risponderanno "presente" all'appello, ma a gennaio prossimo le cose potrebbero cambiare e la bionda vamp si ritroverebbe da sola a mandare avanti lo spettacolo.

Voci di 'arrivederci' per il volto di Uomini e Donne

Quello di Gianni, però, non dovrebbe essere un addio definitivo a Uomini e donne. Qualora le voci che stanno circolando in questo periodo si rivelassero fondate, vorrebbe dire che Sperti si assenterebbe dal dating-show per un tempo limitato, abbastanza per poter partecipare alla nuova edizione de La Talpa.

L'ex ballerino, infatti, figura nell'elenco dei possibili concorrenti del reality che tornerà in onda su Canale 5 nella primavera del 2023. Sapendo che l'anno prossimo questo format sarà prodotto dalla Fascino, ovvero dalla società di Maria De Filippi, tanti giornalisti ipotizzano che nel cast ci saranno parecchi personaggi che la conduttrice ha scoperto o con i quali lavora da molto tempo.

L'opinionista pugliese, dunque, abbandonerebbe gli studi Elios solo per avventurarsi in un altro programma sul quale Mediaset ha deciso di puntare per la seconda parte della stagione tv 2022/2023.

Chi va e chi resta a Uomini e Donne

Un altro rumor è che trapelato di recente su Gianni Sperti, riguarda un incontro che ha avuto in stazione con un possibile nuovo tronista di Uomini e Donne.

In questi giorni, infatti, molti siti di gossip hanno documentato con foto e racconti la chiacchierata che l'opinionista ha fatto con Antonio Medugno, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 che figura nella lista dei probabili protagonisti del Trono Classico 2022/2023.

I due hanno partecipato allo stesso evento e poi sono rientrati a casa in treno, dove si sono scambiati chiacchiere e confidenze anche sul loro futuro professionale.

Per quanto riguarda il cast del dating-show che animerà le puntate che saranno trasmesse in tv a partire dal 19 settembre, si dice che non dovrebbero esserci grosse sorprese sul fronte Over. Tutti i veterani della versione senior sarebbero stati riconfermati, anche quelli che sembravano più a rischio come Gemma Galgani (che in studio potrebbe ritrovare la nipote Carola come tronista), Biagio Di Maro e Riccardo Guarnieri.

Il programma pomeridiano di Canale 5, però, ripartirà ancora da Ida Platano e dalle sue sfortune amorose: durante l'estate, infatti, la dama non ha trovato l'amore.