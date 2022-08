Mancano circa tre settimane alla presentazione del cast della nuova edizione di Uomini e donne. Le registrazioni delle puntate 2022/2023 del dating-show inizieranno a fine agosto, quindi a breve saranno svelati i nomi dei quattro tronisti che cercheranno l'amore in tv. Stando a quello che ha raccontato Amedeo Venza sui social, un protagonista del Trono Classico dovrebbe essere Alessandro, un diciannovenne di Milano con alle spalle un passato amoroso piuttosto travagliato.

Aggiornamenti sui protagonisti di Uomini e Donne

I tronisti dell'edizione 2022/2023 di Uomini e Donne, potrebbero essere già stati scelti.

Visto che mancano poche settimane all'inizio delle riprese della nuova stagione del dating-show, è molto probabile che la redazione abbia già individuato i quattro ragazzi che a partire da metà settembre cercheranno l'anima gemella davanti alle telecamere.

Amedeo Venza sposa questa tesi e azzarda facendo il nome di un giovane che rientrerebbe nel cast del Trono Classico che sarà ufficializzato nel corso della prima registrazione dopo la pausa estiva.

Il pugliese, dunque, in una recente Instagram Stories ha fatto sapere: "Si chiama Alessandro, ha 19 anni e vive a Milano".

L'influencer ha anche ipotizzato che la possibile new entry del programma di Maria De Filippi possa avere un passato sentimentale turbolento, anche per questo motivo vorrebbe mettersi in gioco intraprendendo una nuova esperienza.

Il possibile ritorno di Federica a Uomini e Donne

Amedeo Venza non ha aggiunto ulteriori dettagli sull'identità del presunto nuovo tronista di Uomini e Donne, ma ha avvisato i suoi follower che a breve mostrerà il suo volto sempre sui social network.

Il cast del dating-show, dunque, è in divenire e col passare dei giorni trapeleranno sempre nuove indiscrezioni anche sulla sua versione Over.

Da un po' di tempo, ad esempio, si vocifera che un'amatissima corteggiatrice della passata edizione sarebbe pronta a tornare in un ruolo inedito. Alcuni giornalisti, infatti, sostengono che Federica Aversano (spasimante che Matteo Ranieri non ha scelto) potrebbe essere una nuova dama del parterre: anche se ha meno di trent'anni, la napoletana sarebbe pronta ad affiancare veterane del livello di Ida Platano e Gemma Galgani.

La ragazza potrebbe riscuotere parecchio successo tra i cavalieri, anche perché mesi fa sia Alessandro Vicinanza che Riccardo Guarnieri le hanno fatto pubblicamente i complimenti sia per il suo carattere che per l'indiscussa bellezza.

Conto alla rovescia per le riprese di Uomini e Donne

Tornando sul cast della versione giovani di Uomini e Donne, al momento si sa solo che dovrebbe essere composto da quattro ragazzi non famosi. La redazione, infatti, vorrebbe provare a tornare ai fasti di un tempo (quando i percorsi dei tronisti appassionavano il pubblico più di quelli di dame e cavalieri) e per farlo avrebbe deciso di puntare esclusivamente su persone non avvezze al mondo dello spettacolo.

Nel corso dell'estate si è parlato del possibile ritorno nel programma di corteggiatori come Lilli Pugliese e Andrea Della Cioppa, ma quest'ipotesi è sfumata col passare dei giorni.

Per quanto riguarda il Trono Over, non dovrebbero esserci grosse novità: tutti i veterani del parterre risultano ancora ufficialmente single, quindi è molto probabile che si stiano già preparando a riprendere possesso della loro sedia rossa, quella occupano da anni.

L'unico a non avere ancora la certezza di partecipare alle puntate della nuova edizione del dating-show, sarebbe il fumantino Biagio Di Maro, spesso al centro delle polemiche per il suo modo di fare con le dame.