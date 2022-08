Al via le registrazioni di Uomini e donne 2022/2023. Il talk show dei sentimenti, ideato e condotto da Maria De Filippi, tornerà anche quest'anno ad essere uno dei programmi di punta della programmazione pomeridiana Mediaset.

In attesa della regolare messa in onda su Canale 5, a breve partiranno le riprese delle nuove puntate, ancora una volta caratterizzate dal mix vincente tra trono classico e trono over.

Nuovi tronisti saranno pronti a mettersi in gioco e condivideranno la loro esperienza insieme ai protagonisti del trono over, capitanati dall'intramontabile Gemma Galgani.

Registrazione Uomini e donne prima puntata: quando va in onda su Canale 5

Nel dettaglio, l'appuntamento con Uomini e donne è confermato nella fascia del daytime pomeridiano di Canale 5 a partire da lunedì 19 settembre.

La trasmissione tornerà a prendere il posto di Terra Amara, la soap opera turca che questa estate ha occupato il posto del talk show Mediaset.

Come sempre, però, le registrazioni del talk show prenderanno il via con qualche settimana di anticipo rispetto all'effettiva messa in onda su Canale 5.

La data della registrazione della prima puntata di Uomini e donne 2022/2023 è fissata per il prossimo 30 agosto.

Quattro nuovi tronisti a Uomini e donne 2022/2023

È questo il giorno in cui si ritroveranno in studio le "vecchie glorie" del trono over e i nuovi volti del trono classico, intenti a cercare il loro grande amore.

Per quanto riguarda il parterre dei nuovi tronisti, saranno 4 quelli che da settembre proveranno a cercare un nuovo compagno di vita in televisione.

I nomi non sono stati ancora svelati ufficialmente anche se, stando alle indiscrezioni che sono trapelate sul web e sui social, dovrebbero essere dei volti sconosciuti al pubblico di Uomini e donne.

Sostanzialmente, quindi, non ci saranno ex corteggiatori delle passate edizioni che sbarcheranno sul trono: tutti e 4 i nuovi tronisti dovrebbero essere delle persone comuni scelti in queste settimane attraverso i casting che si sono svolti in tutta Italia.

Confermati Armando e Gemma, a rischio Biagio: registrazione Uomini e donne prima puntata

Per il trono over, invece, nel corso della registrazione della prima puntata in onda a settembre, ci sarà spazio per il ritorno di quelli che ormai sono considerati dei volti di spicco della trasmissione di Maria De Filippi.

È questo il caso di Gemma Galgani che, sebbene abbia perso un po' di centralità all'interno del talk show, continuerà la sua inesorabile ricerca del principe azzurro.

Stessa sorte per Ida Platano che, sempre stando alle indiscrezioni del momento, quest'anno potrebbe avere anche un ruolo da opinionista in studio.

Tra coloro che sarebbero fuori dal parterre di Uomini e donne over, invece, spiccherebbe il nome del cavaliere Biagio Di Maro.

Lo scorso anno si è ritrovato più volte coinvolto in segnalazioni che potrebbero aver spinto la redazione del talk show a "farlo fuori" dal cast.

Confermata, invece, la presenza di Armando Incarnato che proprio in queste ore, a pochi giorni dalla registrazione della prima puntata, ha mostrato sui social il nuovo look col quale tornerà in trasmissione.