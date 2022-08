Nei prossimi episodi di Terra Amara, in onda su Canale 5, Yilmaz e Müjgan diventeranno i nuovi vicini degli Yaman. La notizia non renderà per niente felice Züleyha, e Müjgan progetterà di rincarare la dose e di farla soffrire ancora di più. Infatti il suo obiettivo sarà quello di renderle la vita impossibile. Ci riuscirà?

Gli Yaman hanno dei nuovi vicini di casa

Nelle prossime puntate di Terra Amara, Yilmaz diventerà il nuovo vicino di casa della famiglia Yaman. Il ragazzo infatti, in passato, ha acquistato la villa di Sermin. Fekeli non sarà tanto d'accordo con questo trasferimento, ma Yilmaz non gli darà tanto retta.

Nemmeno Müjgan sarà d'accordo con il marito e non vorrà trasferirsi, ma purtroppo non potrà fare altrimenti. Gli Yaman cercheranno di non far trasparire nessun tipo di sentimento, quando verranno a sapere del trasferimento di Yilmaz, mentre Züleyha la prenderà malissimo.

Müjgan invece, dal canto suo, proverà a sfruttare questa nuova situazione. Infatti progetterà di far soffrire Züleyha e di renderle la vita impossibile.

Sermin e Hatip vengono arrestati

Anche Sermin dovrà affrontare dei problemi, infatti proseguirà la sua relazione clandestina con Hatip e ovviamente lo farà solo per trarne dei benefici economici, visto che sarà al verde. La moglie di Hatip, Naciye, attraverso Hünkar, scoprirà che suo marito la sta tradendo, così si presenterà nell'appartamento di Sermin, insieme alla polizia, per coglierli in flagrante.

I due proveranno a difendersi, dichiarando che non sono amanti, ma nonostante ciò verranno arrestati per adulterio.

Sabahattin non sarà al corrente di ciò che sta accadendo alla moglie e quella sera stessa si presenterà a casa di Yilmaz, ovvero quella che prima era la sua dimora. Il dottore, infatti, è stato invitato all'inaugurazione della villa e per l'occasione ci sarà uno sfavillante barbecue.

Tra gli ospiti ci sarà anche il pubblico ministero Jülide, che proprio con Sabahattin ha già instaurato una certa complicità. Gli Yaman, ovviamente, non verranno invitati alla serata e Züleyha, con il cuore a pezzi, osserverà dal balcone il suo ex che vive dei momenti felici con la moglie.

Il piano di Behice

Ora che Yilmaz e Müjgan si sono trasferiti nella loro nuova casa, che cosa ne sarà di Behice?

La donna, infatti, soggiorna a casa di Fekeli, in quanto il fratello ha venduto la sua abitazione per saldare dei debiti. Ora che la nipote, però, non vive più in quella casa, è arrivato il tempo che anche lei lasci Çukurova, ma Behice non ne avrà nessuna intenzione.

Così proverà a manipolare Fekeli per convincerlo a farla vivere ancora per un po' da lui. Lei ovviamente vorrà conquistarlo, ma lui non immaginerà tutto questo, così le consentirà di vivere con lui ancora per un po'.