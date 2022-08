Le anticipazioni di Un posto al sole di settembre rivelano che ci sarà spazio per la verità sulle sorti di Viola e Susanna, le quali si ritroveranno in serio pericolo di vita.

Dopo la sparatoria messa in atto da Lello Valsano contro le due donne, si scoprirà cosa è successo e quali sono stati i risvolti di questa situazione.

E, anche per i familiari delle due donne, arriverà il momento di essere messi al corrente della verità dei fatti su quanto è successo.

Viola e Susanna in pericolo: anticipazioni Upas nuove puntate settembre

Nel dettaglio, le prime anticipazioni di Un posto al sole di settembre rivelano che Viola e Susanna, dopo essere state colpite da Lello Valsano, si ritroveranno in serio pericolo di vita.

Una situazione che finirà per allarmare tutti i protagonisti dello storico Palazzo Palladini, i quali verranno informati su quanto è accaduto.

E, tra questi, figura anche il giovane Niko: per il figlio di Renato, infatti, arriverà il momento di scoprire quanto è accaduto alla sua amata Susanna che, dopo aver incontrato Viola per caso, si è ritrovata anche lei nel mirino dello spietato Valsano e, di conseguenza, in pericolo di morte.

Niko scoprirà che Susanna è stata colpita a morte: anticipazioni Upas settembre

Un duro colpo per Niko che, proprio nei momenti in cui avveniva la drammatica sparatoria ai danni di Susanna, si ritrovava a fantasticare sul loro futuro insieme. Un futuro che potrebbe essere spazzato via di "punto in bianco".

E così, mentre il destino di Susanna sarà in bilico e bisognerà capire se la donna riuscirà a salvarsi oppure no, per Viola la situazione sarà completamente differente.

A fornire delle anticipazioni su quello che accadrà nel corso delle nuove puntate di Un posto al sole del mese di settembre, sono stati Patrizio Rispo e Ilenia Lazzarin, condividendo sui social alcune pagine dei nuovi copioni della soap opera, dove emergeva una situazione che vedrà protagonista la figlia di Ornella.

Viola in crisi col marito Eugenio: anticipazioni Upas settembre 2022

Viola, infatti, si ritroverà ad affrontare un momento di profonda crisi con suo marito Eugenio: la situazione tra i due non sarà delle migliori, tanto che la donna deciderà di trasferirsi a Palazzo Palladini con suo figlio.

Di conseguenza, questo spoiler sulla crisi coniugale tra Viola e suo marito, lascia intendere che la donna non sarà in pericolo di morte dopo la sparatoria di Lello Valsano.

E poi ancora, dopo la morte dell'attrice Carmen Scivittaro, che per anni ha interpretato l'amata Teresa nel cast della soap, bisognerà capire se verrà annunciato il suo decesso.

Non si esclude, infatti, che dopo un lungo periodo di assenza, Silvia possa essere informata della notizia del decesso di sua mamma Teresa e comunicarla anche ai suoi cari e alle persone che le hanno voluto bene.