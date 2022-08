Continua senza soste la programmazione di Un altro domani che, negli episodi in onda dal 22 al 26 agosto, vedrà Julia e Carmen in atteggiamenti completamente opposti. Stando alle anticipazioni, la prima si lascerà prendere dalla disperazione per i problemi con la bottega e, in un momento di follia, la distruggerà. La seconda, invece, si mostrerà molto coraggiosa ed indagherà sull'incendio alla fabbrica di cui è stato accusato Mabalè. La donna, purtroppo per lei, andrà incontro ad una terribile verità.

Un altro domani, trame 22-26 agosto: Mabale arrestato per l'incendio alla fabbrica

Julia andrà avanti per la sua strada e sarà entusiasta per il futuro della bottega che sembra roseo, ma Diana farà di tutto per frenare il suo entusiasmo. La donna, come si evince dalle trame di Un altro domani riguardanti gli episodi in onda dal 22 al 26 agosto, le ricorderà in continuazione che ha poco tempo per restituirle il denaro che le ha prestato per dare il via all'attività e, come se non bastasse, il bilancio dell'azienda è disastroso. Inoltre, le suggerirà di produrre mobili più economici in quanto, in questo modo, l'attività potrebbe finalmente decollare. Julia, dunque, dovrà rivedere tutti i suoi progetti iniziali per evitare di chiudere la bottega anzitempo.

Nel frattempo, Maria si renderà conto che continuare a fingere di essere Dani non farà altro che creare ulteriori problemi, visto che Cloe metterà fine alla relazione con Ribero e non vedrà l'ora di iniziare una storia con una persona che non esiste. Intanto, a Rio Muni, la Guardia Coloniale indagherà sull'incendio alla fabbrica e Carmen proverà a nascondere la festa in fabbrica, in modo tale da evitare che gli operai finiscano nei guai, ma poi Mabale verrà sospettato del misfatto e sarà arrestato.

Poco dopo, Alicia faticherà a superare la fine della relazione con Angel e non farà altro che chiedersi chi sia la donna di cui è innamorato senza sapere che è colei con cui lavora ogni giorno. Julia deve affrontare il momento più critico e oscuro per la sua attività.

Un altro domani, spoiler 22-26 agosto: Carmen indaga sull'incendio

A Rio Muni, le indagini sull'incendio alla fabbrica porteranno più persone a porsi delle domande e Carmen sarà disposta a tutto per dimostrare che Mabale è innocente. La giovane, insieme a Victor, incontrerà il tenente della Guardia Coloniale e gli forniranno le prove che dimostrano l'origine dolosa dell'incendio. L'ufficiale, però, dirà loro che servono ulteriori prove per poter riaprire le indagini e Carmen farà di tutto per trovarle. Nel frattempo Alicia, sempre più addolorata, cercherà di scoprire chi sia la donna di cui è innamorato Angel. Intanto, Julia riceverà il primo mobile della nuova linea e, nonostante provi a mostrarsi positiva, nessuno sarà d'accordo con lei e finirà per sentirsi molto sola.

Poco dopo, Elena sarà sul punto di scoprire le foto di Dani sul computer di Maria, la quale si arrabbierà e chiederà di avere un po' più di privacy, finendo per far insospettire la madre che si convincerà che stia nascondendo qualcosa. Intanto Julia, pur non riuscendo a vendere i mobili, andrà avanti con il nuovo corso dell'azienda con la disapprovazione di tutti ed arriverà a licenziare Ribero per mancanza di soldi. Poco dopo, Maria le confesserà di essere Dani, il giovane con cui chatta Cloe.

Julia distrugge la bottega, Carmen scopre una terribile verità

Nei prossimi episodi di Un altro domani, Ventura minaccerà Victor di mandarlo via dalla colonia qualora non smetta di fare indagini sull'incendio alla fabbrica di Francisco.

Il giovane, però, non si lascerà intimorire dal padre ed essendo convinto, al pari di Carmen, che Mabale sia innocente, continuerà ad investigare insieme a lei. I due andranno a parlare nuovamente con Marcela, la vedova di Bernando, l'uomo che perderà la vita nell'incendio. La donna dirà loro che Francisco aveva dato del denaro al marito affinché appiccasse l'incendio. Carmen, dunque, scoprirà che il responsabile del tragico evento è il padre e non saprà se denunciarlo oppure no. Tuttavia, Patricia riuscirà a dimostrare che si è trattato di un incidente e Mabale verrà scarcerato.

Carmen, però, non riuscirà a rimanere indifferente di fronte a ciò che ha fatto il padre, visto che nell'incendio un uomo ha perso la vita, ed affronterà il genitore, il quale le dirà di aver agito in quel modo perché ha bisogno di soldi per saldare un debito contratto con gente pericolosa.

La ragazza, allora, si offrirà di aiutarlo e lui le farà presente che l'unico modo per farlo è sposare Victor. Nel frattempo, Julia si ritroverà ad affrontare completamente sola la crisi dell'azienda. Ha dovuto licenziare Ribero e, come se non bastasse, Elena, per solidarietà nei confronti del ragazzo, si è licenziata. Per di più, Diana non avrà nessuna intenzione di concederle più tempo per saldare il suo debito. A quel punto la ragazza, sempre più disperata, si ubriacherà e distruggerà completamente la bottega.