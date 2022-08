Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap dell'access prime di Rai Tre. Da ricordare che la settimana di programmazione che va da lunedì 8 a venerdì 12 agosto sarà l'ultima prima di una pausa di due settimane prevista a partire dal 15/8.

La puntata di Upas che andrà in onda l'8 agosto riserverà non poche sorprese. L'episodio darà non poco spazio alla crisi matrimoniale innescatasi fra Ornella e Raffaele. Difatti, stando alle anticipazioni trapelate, i due coniugi avranno non poche difficoltà di comunicazione.

Angela, Franco e Bianca saranno in procinto di partire per le loro vacanze estive.

Al contempo Nunzio farà di tutto per mettersi sulle tracce di Chiara.

Upas, spoiler del 8/8: Viola cerca di attenuare la tensione fra i suoi genitori

Nel corso della puntata di Upas dell'8 agosto si tornerà a parlare delle vicende dei coniugi Giordano- Bruni. Viola, notando, la tensione innescatasi fra i due, cercherà di correre ai ripari. La ragazza proverà a fare qualcosa affinchè i genitori si possano riavvicinare. Tuttavia, i due non sembreranno disposti a gettarsi tutto alle spalle. Soprattutto Ornella apparirà piuttosto reticente nei confronti del marito, il quale tenterà di farsi perdonare. La dottoressa Bruni, difatti, dopo aver appreso i dettagli riguardo l'amicizia fra il marito ed Elvira sembra essersi non poco irrigidita.

La donna, inoltre, ha spostato la crisi matrimoniale, anche sul personale, sentendosi meno attraente e vitale di un tempo. La madre di Viola, purtroppo, sembra essere entrata in conflitto con il proprio aspetto, vedendo la signora Tomei più attiva e seducente di lei.

Upas, trama 8 agosto: Nunzio vuole trovare Chiara

Stando alle anticipazioni dell'episodio di Upas previsto per lunedì 8 agosto, sarà dato spazio anche alle vicende della famiglia Boschi- Poggi.

Franco ed Angela si appresteranno a fare le valigie per partire in compagnia di Bianca per le vacanze estive. Il giovane Cammarota, invece, dopo la partenza di Chiara, non riuscirà a trovare pace. Il ragazzo non accetterà l'idea che la fidanzata sia partita da sola, cancellando i loro progetti di vita insieme. Tuttavia Nunzio non si darà per vinto, cercando di trovare un modo per intercettare la giovane Petrone.

Per rintracciare Chiara, il figlio di Franco, però, potrebbe sfruttare un suo talento, non poco pericoloso, andando incontro a nuove problematiche.

Upas, episodio 8/8: incomprensioni fra Guido e Mariella

Durante l'episodio di Upas dell' 8 agosto svelano che si parlerà anche del rapporto fra Guido e Mariella. I due coniugi potrebbero andare incontro a qualche nuova incomprensione. Difatti, gli spoiler anticipano un'iniziativa della vigilessa sembrerà non avere l'effetto sperato sul coniuge.