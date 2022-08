Momenti drammatici si vivranno in occasione dei nuovi episodi di Terra Amara, trasmessi nelle prossime settimane su Canale 5. Le trame della serie tv, made in Turchia, segnalano che Zuleyha Altun si punterà una pistola alla tempia dopo che suo marito Demir Yaman le sottrarrà il suo bambino.

Terra Amara anticipazioni: Altun scappa alla stazione insieme ad Adnan

Le anticipazioni di Terra Amara, riguardanti i nuovi episodi trasmessi a breve in televisione annunciano che Demir avrà una brutta reazione appreso del tentativo di fuga della moglie.

Tutto inizierà quando Hunkar rimarrà ferita da un colpo d'arma da fuoco da parte di Ylmaz durante uno scontro con suo figlio.

Zuleyha, intanto, apparirà sempre più decisa ad incontrare il suo vero amore per avere un incontro chiarificatore dopo aver scoperto che è in realtà vivo e vegeto. Per quanto motivo, Altun approfitterà di un momento di distrazione dei famigliari, preoccupati per la salute della matrona, per impossessarsi di tutti i gioielli e scappare alla stazione insieme ad Adnan. La protagonista avrà intenzione di prendere il primo treno diretto per Istanbul dopo aver minacciato gli scagnozzi di suo marito con una pistola.

Zuleyha minaccia di suicidarsi dopo che Demir le porta via il suo bambino

Negli episodi turchi di Terra Amara, Zuleyha sarà costretta a dirigersi presso la stazione degli autobus, diretti per la capitale turca, a causa dello sciopero dei treni per quella giornata.

Nel frattempo, Fadik scoprirà che la protagonista è fuggita, portandosi con se diversi gioielli, vestiti e il figlioletto. La domestica, a questo punto, avvertirà Saniye, che a sua volta metterà al corrente suo marito Gaffur.

Una volta venuto a conoscenza della fuga, Demir chiederà aiuto alla polizia, tanto da riuscire a rintracciare l'autobus e obbligare la moglie a scendere.

Altun, a questo punto, minaccerà di suicidarsi quando il giovane Yaman le porterà via il suo bambino. Fortunatamente l'arma da fuoco risulterà scarica, tanto che la ragazza potrà tornare alla tenuta sana e salva.

Il giovane Yaman nasconde suo figlio in un posto sicuro

Ma i colpi di scena non saranno finiti qui in quanto per Zuleyha inizierà un vero e proprio calvario.

La protagonista, infatti, scoprirà che il giovane Yaman ha nascosto Adnan in un luogo sicuro in quanto non vuole che glielo porti di nuovo via. Per questo motivo, Altun apparirà disperata, tanto da chiedere a tutti i residenti della cittadina notizie su suo figlio. Purtroppo tutti quanti si rifiuteranno di dirle che fine ha fatto il neonato. Un tentativo di fuga, che si rivelerà controproducente visto che Zuleyha sarà costretta a soffrire ancora prima di ottenere il suo lieto fine.