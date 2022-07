Nuove avventure attendono i personaggi della storica soap Rai 'Un posto al sole'. Gli spoiler che vanno dall'1 al 5 agosto svelano che continuerà ad esserci tensione tra Raffaele e Ornella. La donna ha compreso che, nel recente passato, c'è stato del tenero tra il marito e la sommelier. Giordano cercherà di riconquistare la moglie, ma ciò non sarà semplice in quanto Ornella dovrà fare i conti con una crisi personale. Le prossime puntate saranno incentrate anche sulla storia tra Nunzio e Chiara (che ha lasciato Napoli), ma anche su Micaela e il piccolo Jimmy.

Lara dovrà, invece, affrontare delle difficoltà economiche. Si ricorda che la soap va in onda da lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai 3. Coloro che non potranno seguire Upas in tv potranno recuperare le puntate direttamente su Raiplay.

Upas, Raffaele organizza una cena romantica

Raffaele organizzerà una cena romantica per riconquistare il cuore di Ornella che sembrerà allontanarsi sempre di più dal marito. Il pensiero di Elvira continuerà ad essere, per la donna, motivo di crisi coniugale, tanto da diventare una vera e propria crisi personale. Proprio a causa di ciò, per il portiere di palazzo Palladini sarà sempre più difficile un riavvicinamento con la moglie. Mastro Peppe, intanto, incontrerà al parco Giulia durante una passeggiata con i cani.

L'uomo tenterà un nuovo approccio con l'ex moglie di Renato, ma quest'ultima sembrerà rifiutarlo.

Serena ha dei sospetti su Micaela

Niko avrà una proposta da Micaela: tornare dal loro figlioletto Jimmy a Maratea. Serena, tuttavia, inizierà ad avere dei sospetti sulla sorella, fino a scoprire la verità dei fatti: Micaela è, in realtà, la gemella Manuela!

Mentre Riccardo dovrà ancora metabolizzare il rifiuto della convivenza da parte di Rossella, quest'ultima riceverà una non meglio specificata brutta notizia che, probabilmente, riguarderà Corrado. Nunzio soffrirà la mancanza di Chiara, partita all'estero per non tornare presumibilmente più in Italia. Il ragazzo non si arrenderà e per ricongiungersi al suo amore sembrerà essere disposto a tutto.

Roberto e Marina incontreranno una vecchia conoscenza

Continua il triangolo amoroso tra Roberto, Marina e Lara. I primi due, oramai tornati a essere ufficialmente una coppia, incontreranno una vecchia conoscenza. Al momento non è dato sapere di chi si tratti. Lara sarà con l'acqua alla gola a causa della mancanza di denaro e tenterà una mossa azzardata. Ferri sarà ancora ignaro dei perfidi progetti della donna, mentre Marina riceverà una proposta proprio da parte della sua rivale in amore. Speranza intanto indagherà sulla salute delle bufale di suo padre Espedito. Lo farà con la complicità degli zii Guido e Mariella e di un inaspettato aiutante: il fratello Castrese. Alla fine però non tutto andrà come pianificato.