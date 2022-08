L'appuntamento con le nuove puntate di Un posto al sole del mese di settembre riserverà ancora una volta grandi colpi di scena.

L'attenzione sarà incentrata non solo sulle vicende di Viola e Susanna, entrambe in pericolo di vita per colpa della furia cieca di Lello Valsano ma anche sulla new entry Lia Longhi, la quale potrebbe mettere a repentaglio la vita di Roberto e quella di Marina Giordano.

Lia nasconde qualcosa a Roberto e Marina: retroscena Upas nuove puntate

Nel dettaglio, la stagione di Un posto al sole che si è da poco conclusa su Rai 3, è terminata con l'arrivo di Lia, una giovane con un curriculum da "fare invidia", che si è presentata a casa di Roberto Ferri per poter avere la possibilità di essere assunta come nuova domestica.

Fin dal primo momento, Roberto, dopo aver visto il curriculum della ragazza è rimasto particolarmente spiazzato e si è chiesto come mai la sua ambizione fosse quella di poter essere assunta come domestica, nonostante i suoi studi e la conoscenza di svariate lingue.

Insomma, fin dal primo momento Ferri ha avuto qualche sospetto ma, alla fine, in accordo con la sua amata Marina Giordano, hanno deciso di mettere alla prova Lia e di assumerla per un periodo di prova nel loro appartamento.

Marina e Roberto in serio pericolo: retroscena Upas nuove puntate 2022/2023

Di conseguenza, nel corso delle nuove puntate di Un posto al sole in onda dal 29 agosto e poi per tutto il mese di settembre, Lia entrerà ufficialmente a far parte di casa Ferri e i colpi di scena non mancheranno.

In particolar modo, nel corso delle ultime puntate trasmesse su Rai 3 prima della pausa estiva di due settimane, ha destato particolare attenzione una scena in cui si vede un coltello puntato alla gola di Roberto, in una foto che lo ritrae al fianco di Marina, durante il recente soggiorno a Procida.

Un retroscena che ha lasciato poco spazio all'immaginazione e lascia pensare che Roberto e la sua ritrovata amata Marina, siano in serio pericolo.

Viola e Susanna in pericolo nelle nuove puntate di Upas di settembre

Nel corso della nuova stagione di Un posto al sole, i sospetti che Ferri aveva avuto sul conto di Lia Longhi potrebbero rivelarsi reali e, a questo punto, non si esclude che la nuova domestica abbia realmente intenzione di fare del male alla coppia.

Cosa succederà a questo punto?

Lia nasconde davvero dei segreti e ha voluto a tutti i costi quel lavoro a casa Ferri per attuare la propria vendetta nei confronti di Roberto e Marina? Sarà chiarito da fine agosto in poi su Rai 3.

Spazio anche alle vicende di Viola e Susanna: le due donne sono state colpite alle spalle da Lello Valsano e, solo nei nuovi episodi, si scoprirà che sono state uccise oppure no.