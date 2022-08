Nuovo appuntamento con le anticipazioni di Terra Amara relative all'episodio in onda mercoledì 17 agosto 2022, dove i fan vedranno Demir al capezzale della madre Hunkar. La donna è stata ferita accidentalmente da Yilmaz durante un conflitto a fuoco con Demir. La suocera di Zuleyha verrà quindi operata d'urgenza e in ospedale accanto a lei ci sarà il figlio Demir.

Demir tende una trappola a Yilmaz e vuole ucciderlo: spoiler Terra amara

In Terra amara i colpi di scena sono all'ordine del giorno. Anche per questo la Serie TV trasmessa su Canale 5, sta ottenendo sempre più successo tra i telespettatori.

Ebbene, dando uno sguardo alle anticipazioni relative alla puntata del 17 agosto, si viene a sapere che Demir, dopo aver saputo che la moglie vuole incontrare Yilmaz in segreto, farà la sua mossa. Tenderà un vero e proprio tranello al suo rivale e si presenterà al posto di Zuleyha all'appuntamento con lui. Per farlo, non esiterà a rinchiudere la moglie in camera sua. Tra Yaman e Akkaya ci sarà un duro confronto durante il quale Yilmaz riuscirà a disarmare Demir. Il figlioccio di Fekeli non ucciderà il rivale, visto che ricorderà le parole del padrino, il quale più di una volta, gli ha ricordato come la sua vendetta non doveva trasformare Adnan in un orfano.

Hunkar ferita da un colpo di pistola sparato da Yilmaz

Ebbene, nel corso del nuovo episodio di Terra amara, memore dei consigli di Fekeli, Yilmaz sarà sul punto di andarsene senza far d male a Demir. Peccato che quest'ultimo tirerà fuori una pistola che teneva nascosta e sparerà in direzione di Yilmaz. Quest'ultimo risponderà al fuoco ma, sulla traiettoria del proiettile, comparirà improvvisamente la signora Hunkar, che rimarrà dunque ferita.

La madre di Demir arriverà sul luogo dell'appuntamento, dopo che Zuleyha le avrà raccontato che Demir voleva uccidere Yilmaz. La donna quindi, vorrà impedire al figlio di commettere un omicidio. Peccato che si troverà nel bel mezzo del conflitto a fuoco e che si prenderà una pallottola in pieno petto.

Hunkar operata d'urgenza, Demir al suo capezzale: trama del 17 agosto

Ovviamente Demir, vedendo la madre cadere a terra ferita, non penserà più a Yilmaz e soccorrerà la madre. Si capirà sin sa subito che la donna sarà in condizioni gravissime. Trasportata in ospedale, la suocera di Zuleyha verrà operata d'urgenza. Intanto Demir, affiderà il piccolo Adnan a Sermin e dirà ai domestici che Hunkar ha avuto un incidente e che dovrà rimanere in ospedale per qualche tempo. Racconterà la verità su cosa è successo solo a Gaffur e Saniye, ai quali lascerà le redini della tenuta in sua assenza. Lui infatti, starà al capezzale della madre. Dando uno sguardo alle trame successive, si scoprirà che Hunkar si ristabilerà. Si sarà sfiorato il dramma in Terra amara, ma di certo i colpi di scena non saranno finiti qui.