La soap opera Un posto al sole raramente vedere morire i suoi protagonisti, tuttavia in vista delle prossime settimane molti indizi sembrano puntare in questa direzione. L'attrice Ilenia Lazzarin ha parlato di un colpo di scena clamoroso, inoltre in questi giorni diversi rumor generalmente affidabili hanno parlato di un evento che stravolgerà le trame future. Se Lello avesse sparato in aria o solo ferito una delle due ciò non avrebbe un grande impatto sulle vicende dei protagonisti, ma ci potrebbe essere dell'altro.

Una pagina del copione, spoilerata da Patrizio Rispo, conferma che Viola, Eugenio e Antonio staranno bene a settembre, quindi la vittima dell'attentato sarà di conseguenza Susanna, ma cosa le accadrà?

La costruzione narrativa degli ultimi secondi della season finale sembra suggerire che possa essere accaduto un evento terribile.

Upas, ultima puntata prima delle pausa: Lello ha sparato contro Viola e Susanna

Lello Valsano (Gianluca Pugliese) ha seguito Susanna (Agnese Lorenzini) e Viola (Ilenia Lazzarin), ha puntato la pistola contro loro due ed ha sparato. La scena è fin troppo chiara, quello che però non viene mostrato è il risultato del suo gesto estremo.

Analizzando il filmato si vede che il giovane boss, chiaramente sotto l'effetto di stupefacenti, accenna un sorriso soddisfatto per quello che ha appena fatto. L'uomo quindi ha colpito qualcuno, che non può essere però Viola e questo riporta alla teoria che Susanna sia stata uccisa per sbaglio.

Resta aperta l'ipotesi che Lello non abbia colpito nessuno o abbia solo leggermente ferito una delle due, ma se così fosse significherebbe che non c'è stato nessun colpo di scena reale e l'attesa di due settimane risulterebbe alquanto deludente.

Un posto al sole, anticipazioni settembre: Viola ed Eugenio ai ferri corti

Patrizio Rispo, che nel daily drama interpreta Raffaele Giordano, nei giorni scorsi in modo più o meno volontario ha mostrato una pagina del copione di settembre dove viene rivelato chiaramente che Viola, Eugenio (Paolo Romano) e il piccolo Antonio stiano bene.

Per l'esattezza l'uomo sembra triste e sconsolato ma solo perché il magistrato Nicotera e sua moglie stanno attraversando una crisi da cui non riescono ad uscire.

Nessuno di loro resterà ferito, almeno non gravemente, ma non ci sarà nemmeno un lieto fine. Qualcosa di terribile turberà gli animi della coppia al punto da portarli ad allontanarsi.

Questo in effetti sembrerebbe incastrarsi alla perfezione con la morte o un grave ferimento di Susanna. Un evento simile potrebbe in effetti far sentire in colpa il magistrato Nicotera e alimentare la crisi con sua moglie.

La morte di Susanna

Gli ultimi secondi della puntata con Niko (Luca Turco) intento a guardare le foto di Susanna hanno fatto sobbalzare dalla sedia più di uno spettatore. Molti infatti erano convinti che quel momento facesse da prologo alla dipartita dell'avvocatessa. A fine puntata però tutto ciò non è stato mostrato, ma questo non esclude che non verrà rivelato all'inizio della nuova stagione.

C'è la conferma di come quello accadrà lunedì 29 agosto coinvolgerà più personaggi a livello emotivo, stravolgendo le loro vite.

Quindi qualcosa accadrà, già ma cosa? Ovviamente resta in piedi anche l'ipotesi che Susanna sia stata ferita, ma tutto ciò saprebbe di già visto, considerato che quest'ultima era rimasta in coma dopo l'aggressione del rider Mattia.

Un evento come la sua morte darebbe un forte scossone alle trame. I personaggi si troverebbero a dover elaborare un lutto. Niko dovrebbe affrontare un grande dolore e Manuela potrebbe entrare nuovamente nella sua vita. Il ritorno di Adele assumerebbe un sapore molto diverso. La donna non tornerebbe per le nozze di sua figlia ma per il suo funerale.

In ogni caso è giusto sottolineare che si tratta di teorie ed occorrerà aspettare i prossimi giorni per saperne di più.