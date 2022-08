La prossima stagione televisiva di Canale 5 si annuncia ricca di emozioni e ancora una volta Maria De Filippi sarà una delle protagoniste assolute del piccolo schermo. Mentre si gode le vacanze in barca con la sua famiglia al gran completo, la conduttrice, ha concesso una lunga intervista al settimanale Oggi.

Nell'occasione, Maria ha toccato diversi temi, riguardanti il suo lavoro così come la sua vita privata, ma un particolare relativo a una registrazione di Tu sì que vales rende l'attesa per lo show ancora più interessante. Infatti De Filippi ha confessato di aver perso le staffe con un uomo, da cui si è sentita 'usata'.

Maria confessa: 'Mi sono infuriata'

'Si è presentato un signore con dei suoi quadri: voleva mostrarli in tv, ma fingeva di essere venuto per poter dare una mano a una redattrice', ha raccontato Maria al settimanale, anticipando anche un momento che i telespettatori potranno vedere durante la prossima stagione di Tu sì que vales. 'Mi sono sentita usata', ha detto la conduttrice. 'Ci ho visto della malafede. Mi sono infuriata come mai ho fatto prima in tv', ha detto poi la De Filippi precisando che si è subito pentita perché non ama andare in escandescenza e detesta perdere il controllo.

'Vedrete tutto, perché tutto andrà in onda', ha concluso il racconto dell'aneddoto De Filippi.

Un'intensa stagione televisiva per Maria

Maria De Filippi si è raccontata a cuore aperto durante l'intervista, raccontando i suoi dolori più grandi, tra cui il lutto per la perdita del padre a cui poi si è aggiunta quella per la madre, passando alla forza avuta per superare la dipendenza dal fumo (ora si concede solo due sigarette al giorno dopo i pasti) e dalle serie tv.

Al momento la conduttrice si sta rilassando in vacanza, ma la attende una stagione televisiva densa di appuntamenti. Fin da metà settembre, quando riprenderanno Amici, Uomini e Donne e Tu si que vales, De Filippi sarà di fatto una presenza fissa in tv.

Confermando che si occuperà anche de La Talpa, i cui diritti sono stati acquistati da Mediaset, Maria ha anticipato un succulento particolare che riguarda una delle registrazioni dello show del sabato sera autunnale di Canale .

La squadra di Tu sì que vales è stata confermata al gran completo. Al tavolo dei conduttori ci saranno di nuovo Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni, Alessio Sakara e anche Giulia Stabile. In giuria, invece, ci saranno ancora Rudy Zerbi, Teo Mammucari, Gerry Scotti e naturalmente Maria.