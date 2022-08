Manca poco al ritorno sul piccolo schermo di Un posto al sole, la soap dell'access prime time di Rai Tre. A partire dal 29 agosto Upas andrà nuovamente in onda sulla terza rete, dopo la consueta pausa estiva.

I nuovi episodi saranno improntati sull'evoluzione della storyline dell'agguato di Valsano, avvenuto nel finale di stagione del 12 agosto. Le anticipazioni relative alla puntata che andrà in onda martedì 30 agosto non accennano minimamente a cosa possa essere accaduto durante la sparatoria. Difatti non vengono menzionate né Viola né tanto meno Susanna.

Tuttavia viene spoilerato che Franco avrà un ruolo decisivo in questa vicenda, dato che darà la caccia a Valsano.

Upas, puntata del 30 agosto: Franco vuole prendere Lello

Stando alle prime anticipazioni pervenute riguardo alla puntata di Upas del 30 agosto Franco avrà un ruolo molto importante nella storyline della sparatoria contro Viola e Susanna. Boschi, del resto, ha sempre avuto un certo fiuto per le indagini, e quando si tratta di proteggere qualcuno è sempre pronto a fare la sua parte, anche a costo di mettersi in pericolo. L'obiettivo di Franco sarà quello di scovare il nascondiglio di Valsano, in modo da poterlo consegnare alla polizia. Da questo spoiler emerge chiaramente che Lello, dopo aver l'agguato alla Procura, si darà alla fuga.

Con molta probabilità, difatti, gli agenti di pubblica sicurezza presenti non riusciranno a catturarlo.

Upas, anticipazioni 30/8: Nunzio aiuta suo padre

Dalle anticipazioni della puntata di Upas prevista per il 30 agosto è possibile apprendere che anche Nunzio avrà un ruolo fondamentale nella ricerca di Valsano. Il ragazzo, difatti, accompagnerà suo padre nelle indagini per capire dove si nasconda il pericoloso boss.

Tuttavia un'altra persona potrebbe mettere il bastone fra le ruote ai due. Si tratta di qualcuno intento a raggiungere il loro stesso obiettivo.

Upas, episodio 30 agosto: non viene anticipato il destino di Viola e Susanna

Dunque nella puntata di Upas del 30 agosto ci saranno diverse persone determinate a far si che Valsano paghi per tutto ciò che ha fatto.

Tuttavia non viene rivelato cosa possa essere accaduto nel corso della sparatoria. Viola e Susanna, protagoniste di questa drammatica vicenda, non vengono nemmeno nominate, e questo rende impossibile formulare alcuna ipotesi riguardo l'evoluzione di questa triste trama.

Si sa per certo, però, che nel corso delle puntate di settembre la figlia di Ornella starà bene, nonostante una brutta crisi intercorsa fra lei ed il marito. Di Susanna, invece, si sa ben poco, e questo di certo non lascia ben sperare per il suo futuro.