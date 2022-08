Si avvicina il ritorno sul piccolo schermo di Un posto al sole. La soap tornerà in onda su Rai 3 nella fascia dell'access prime time a partire dal 29 agosto. Dopo il finale di stagione di Upas, andato in onda il 12 agosto scorso, i fan sono in attesa di scoprire quale sia il destino di Viola e Susanna. Le due, difatti, sono state coinvolte in un drammatico evento che potrebbe cambiare notevolmente l'andamento delle trame. Valsano, desideroso di vendetta nei confronti di Nicotera, ha pianificato un agguato contro Viola, tuttavia potrebbe essere la giovane PIcardi la persona a pagare il prezzo più alto.

Le anticipazioni relative alle puntate in onda da lunedì 29 agosto fino a venerdì 2 settembre non svelano ancora quale possa essere il destino delle due donne.

Viene però preannunciato che Franco cercherà di scoprire dove possa essere nascosto Valsano, e ciò fa pensare che quest'ultimo sia in fuga.

Upas, trame al 2 settembre: non si nulla delle sorti di Viola e Susanna

La puntata conclusiva delle stagione di Upas ha tenuto molto alta l'attenzione del pubblico, dato che si è verificato un evento drammatico.

Valsano, dopo essere sfuggito alla polizia, è tornato a farsi vedere, sebbene non potesse contare più sull'appoggio di nessuno. Il suo desiderio di vendetta contro il magistrato che gli sta dando la caccia sembra essere più forte di tutto, tanto da organizzare un agguato contro la moglie del pm.

La puntata del 12 agosto di Upas è stata caratterizzata da un ritmo particolare, mostrando dei dettagli che lasciavano presagire l'imminente tragedia: dal dito sanguinante di Viola, a Nico che guarda le foto di Susanna.

Nel finale dell'episodio le due donne sono state coinvolte in una sparatoria del pericoloso boss. Gli autori, però, non hanno mostrato chi delle due sia stata colpita, volendo lasciare in dubbio il pubblico. Le anticipazioni delle imminenti puntate non rivelano che cosa possa accadere alle due giovani, anche se si sa per certo che Viola starà bene.

Un posto al sole, negli episodi fino al 2 settembre il marito di Angela darà la caccia a Valsano

Dunque gli spoiler di ciò che accadrà nelle puntate di Upas in onda dal 29 agosto al 2 settembre sembrano essere criptici, non rivelando chi fra le due ragazze sia stata colpita da Lello.

Viene, però, anticipato che Franco avrà un ruolo importante in questa storyline, mostrando ancora una volta le sue abilità investigative.

Boschi si metterà sulle tracce di Valsano, cercando di scoprire quale possa essere il suo nascondiglio. Da tale anticipazione sembra piuttosto facile intuire che il killer, dopo la sparatoria, si trovi in fuga.