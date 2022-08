Cambio programmazione per la soap Sei Sorelle, in onda attualmente nella fascia del primo pomeriggio di Rai 1. Contrariamente a quanto era stato annunciato in un primo momento, la soap iberica incentrata sulle vicende delle sorelle Silva chiuderà i battenti anticipatamente.

Dal prossimo mese, infatti, è previsto il ritorno in video de Il Paradiso delle signore e per Sei Sorelle non ci sarà più spazio nella programmazione feriale di Rai 1.

Cambio programmazione Sei Sorelle: sospesa anticipatamente

Nel dettaglio, l'appuntamento con Sei sorelle in queste settimane estive ha sostituito quello con Il Paradiso delle signore, la cui sesta stagione si è conclusa a fine aprile con ascolti record.

In casa Rai, per questa estate, hanno provato a sperimentare nella fascia del pomeriggio puntando su questa nuova soap opera che, tuttavia, non ha ottenuto i risultati sperati.

Con una media di circa 900 mila spettatori al giorno e uno share che si è fermato all'11%, Sei Sorelle non ha saputo intercettare lo stesso successo della soap italiana, motivo per il quale da settembre non sarà più in onda sulla rete ammiraglia Rai.

Il cambio programmazione per Sei Sorelle inizierà anticipatamente, dato che lo stop non avverrà più il prossimo 12 settembre, bensì si verificherà a partire già da lunedì 5.

Il Paradiso delle signore al posto di Sei Sorelle al pomeriggio

In casa Rai, infatti, hanno scelto di anticipare il ritorno in video de Il Paradiso delle signore, di cui dal 5 al 9 settembre andranno in onda le repliche delle ultime puntate trasmesse ad aprile.

In questo modo, gli spettatori e appassionati della soap con Roberto Farnesi avranno la possibilità di rivivere le grandi emozioni che hanno contrassegnato gli ultimi episodi della sesta serie, caratterizzati in primis dalla notizia dell'arresto di Gloria.

Dal 12 settembre, invece, ci sarà spazio per la messa in onda delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7, girate nel corso dell'estate e attualmente ancora in fase di preparazione.

Sospesa la soap Sei Sorelle su Rai 1: ecco dove proseguirà da settembre

Di conseguenza, il ritorno anticipato della soap opera italiana, comporterà ad una sospensione della soap Sei Sorelle, che dal 5 settembre non sarà più trasmessa nella fascia oraria delle 16, ma non troverà più spazio neppure in altre fasce del palinsesto di Rai 1.

Complici anche gli ascolti decisamente bassi di queste settimane, Sei Sorelle risulta cancellata definitivamente dalla programmazione della rete ammiraglia Rai.

Da settembre in poi, i nuovi episodi della soap iberica andranno in onda al giovedì sera in prime time su Rai Premium.

Una collocazione inaspettata per i fan, i quali, avrebbero sperato di continuare a vedere le puntate della soap spagnola nella fascia del daytime, con appuntamenti quotidiani dal lunedì al venerdì.

Invece, al momento, la Rai ha preferito puntare su un doppio episodio settimanale in prime time, che potrà essere rivisto anche in streaming sul sito Rai Play.