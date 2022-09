Adriana Volpe torna a far parlare di sé nel corso di un'intervista rilasciata a Chi. La grande assente della nuova edizione del Grande Fratello Vip è tornata nuovamente ad attaccare Sonia Bruganelli e ha fatto chiarezza sulle voci che la rivogliono come concorrente del reality show di Canale 5.

Grande Fratello Vip: Adriana Volpe torna ad attaccare Sonia Bruganelli

Tra le grandi assenti di questa settima edizione del Grande Fratello Vip c'è senz'altro Adriana Volpe. Di recente la conduttrice ha rilasciato un'intervista al settimanale diretto da Alfonso Signorini, dove ha parlato della sua esperienza all'interno del programma sia come concorrente nella quarta stagione, che come opinionista accanto a Sonia Bruganelli.

Volpe ha non esitato ad attaccare nuovamente la sua ex collega, riservandole parole poco carine: "Credo che a Sonia manchi la passione che avevo io nell'essere sintonizzata tante ore sul Gf Vip". Inoltre Adriana ha detto di aver cercato un dialogo con lei, ma alla fine ha smesso di seguirla anche su Instagram, visto che tra loro non c'è mai stata complicità. La conduttrice ha sentenziato: "Non so quanto lei sia vera. Secondo me c'è sotto qualcosa".

La conduttrice ha rifiutato di partecipare come concorrente al Gf Vip

Durante l'intervista Adriana Volpe ha dichiarato di aver rifiutato di partecipare come concorrente al Gf Vip, anzi la conduttrice si è meravigliata del fatto che Signorini le abbia proposto tale ingaggio, visto che conosce benissimo la sua situazione famigliare: "Oggi mia figlia può contare solo su di me, è tutto sulle mie spalle, non posso allontanarmi così a lungo".

Nonostante questo, ha ammesso di provare nostalgia per il reality show e che sarebbe stato una bomba con lei come concorrente e Sonia come opinionista.

Volpe apprezza Orietta Berti come opinionista

Volpe ha usato parole al miele verso Orietta Berti, rivelando di apprezzare le doti da opinionista della cantante e di credere che Carolina Marconi ed Elenoire Ferruzzi possano arrivare in finale grazie alle loro storie drammatiche alle spalle.

Infine, l'ex conduttrice de I Fatti Vostri ha svelato qualche dettaglio sulla sua sfera privata. Ha affermato di essere single, sebbene sia circondata da molti affetti. Per questo motivo, non sente il bisogno di rifarsi una vita accanto a un uomo.

In attesa di vedere se Sonia Bruganelli risponderà all'affondo di Adriana, si ricorda che la prossima puntata del GF Vip va in onda giovedì 29 settembre dalle ore 21:30 su Canale 5.