Cambio programmazione sulle reti Mediaset nel corso della stagione 2022/2023. Tra le novità spicca il ritorno della soap opera Terra Amara, la quale riprenderà la sua consueta messa in onda su Canale 5 dopo la sospensione di metà settembre.

Spazio anche al ritorno di uno dei fuoriclasse del piccolo schermo: trattasi di Paolo Bonolis che da gennaio sarà ancora una volta al timone di Avanti un altro, in onda tutti i giorni su Canale 5.

Una Vita chiude i battenti: cambio programmazione Mediaset 2022/2023

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset di questa stagione 2022/2023 comincerà dopo il gran finale della soap opera Una vita, che si appresta ormai a salutare definitivamente gli spettatori.

Le ultime puntate della soap iberica andranno in onda nel corso di questa stagione autunnale: entro il prossimo novembre è prevista la messa in onda delle puntate conclusive, dopodiché calerà il sipario sulle vicende dei vari abitanti di Acacias 38.

In questo modo, quindi, Una Vita uscirà di scena definitivamente dalla programmazione del primo pomeriggio di Canale 5 e lascerà spazio al ritorno di un'altra soap amatissima.

L'atteso ritorno di Terra Amara: cambio programmazione Mediaset 2022/2023

A prendere il posto di Una Vita in daytime, infatti, sarà la soap turca Terra Amara la quale tornerà in video per la gioia dei tantissimi fan e spettatori che da tempo chiedevano a gran voce di rivedere in onda gli appuntamenti su Canale 5.

L'appuntamento con la serie che racconta le vicende di Zuleyha sarà riproposto a partire dal prossimo novembre, nella fascia oraria che va dalle 14:10 alle 14:45.

In questo modo, quindi, gli spettatori potranno tornare a seguire le puntate di Terra Amara nel palinsesto feriale della rete ammiraglia Mediaset e non si esclude che possa anche andare in onda al sabato pomeriggio, sempre nella stessa fascia oraria che attualmente è occupata da Una Vita e fa da traino a Verissimo.

Paolo Bonolis confermato su Canale 5: cambio programmazione Mediaset

E poi ancora, il cambio programmazione Mediaset per la stagione 2022/2023 riguarderà anche la fascia del preserale dove ci sarà spazio per il ritorno di Paolo Bonolis.

A partire da gennaio, il conduttore riproporrà sulla rete ammiraglia il suo seguitissimo game show Avanti un altro, con un cast in parte rinnovato.

Dopo gli ottimi ascolti della passata stagione e dopo i risultati eccezionali registrati anche in estate con le repliche, Avanti un altro prenderà il posto di Caduta Libera.

Quello con il game show preserale non sarà l'unico impegno del 2023 per Paolo Bonolis, che sarà impegnato anche in prime time con una nuova edizione di Ciao Darwin.

In access prime time, invece, proseguirà l'appuntamento con Striscia la notizia anche se nel corso della stagione sono previsti diversi cambi conduttori e ci sarà spazio per il ritorno di volti storici come nel caso di Michelle Hunziker ed Ezio Greggio.