Sta facendo discutere l'atteggiamento poco propositivo che Emanuel Lo ha avuto al debutto come professore di Amici. A differenza dei colleghi Celentano e Todaro, il maestro di hip-hop ha detto "no" a quasi tutti i ballerini che Maria De Filippi gli ha presentato come candidati a un banco nella nuova classe. In tanti hanno commentato il comportamento un po' freddo del coreografo e alcuni di questi pareri di scetticismo sono stati apprezzati dal diretto interessato su Twitter.

Aggiornamenti sul neo insegnante di Amici

A poco più di 24 ore dall'inizio della ventiduesima edizione di Amici, in rete si parla soprattutto di un professore che si è fatto notare in studio più per i no che ha detto che per altro.

Al suo esordio nel ruolo di insegnante di ballo della scuola più famosa d'Italia, Emanuel Lo ha bocciato quasi tutti gli aspiranti allievi che gli si sono presentati davanti alla commissione domenica 18 settembre.

Dei tantissimi ragazzi che si sono esibiti per cercare di convincere i tre docenti di categoria a dargli una possibilità, il coreografo di hip-hop ha voluto nella sua squadra solamente Samu: è esclusivamente per il danzatore siciliano, infatti, che il compagno di Giorgia ha mostrato interesse e voglia di lavorarci insieme.

In realtà le anticipazioni del primo speciale di quest'anno (che non è stato trasmesso per intero su Canale 5, ma proseguirà nel daytime di martedì 20/09) fanno sapere che Emanuel Lo dirà sì anche a Ludovica Grimaldi, che sarà l'ultima a ottenere un banco.

I pareri del pubblico di Amici

Nell'assistere ai tanti no che il nuovo professore di Amici ha detto agli aspiranti allievi della scuola, tanti fan hanno deciso di contestarlo sui social network.

"Ma lui lo ha capito che deve dare un banco a qualcuno?", "Emanuel Lo deve ricordarsi che è lì per lavorare, non come spettatore", "Credo che nelle sua testa voglia lasciare il programma, tanto non ha trovato nessuno".

Quest'ultimo commento, insieme a quello che recita "A lui non gli frega proprio nulla, gli fanno tutti schifo", sono arrivati al diretto interessato che, un po' a sorpresa, li ha apprezzati su Twitter.

I "mi piace" che il compagno di Giorgia ha messo a questi pareri pungenti sul suo esordio poco coinvolgente nella commissione interna del talent-show, stanno facendo discutere ma anche sorridere il pubblico.

Mattia Zenzola rientra ad Amici dopo l'infortunio

Se Emanuel Lo ha fatto fatica a trovare un ballerino da arruolare nel proprio team, Alessandra Celentano e Raimondo Todaro hanno potuto scegliere tra tanti candidati al banco.

La maestra, ad esempio, ha voluto con sé Rita, Gianmarco e Ramon (quest'ultimo talentuoso rappresentante della danza classica); il siciliano, invece, ha detto sì a Maddy, Asia, Samuel, Megan (che è in prova per un mese) e a Mattia Zenzola.

Il ballerino di latino, che la scorsa primavera si è dovuto ritirare a causa di un infortunio, ha riconquistato la felpa proprio grazie al professore che a marzo gli aveva fatto la promessa che a settembre un posto nel cast sarebbe stato tuo.

Il rientro del pugliese nella scuola, però, non è ancora andato in onda: lo speciale di domenica 18, infatti, si è interrotto proprio quando era il turno del giovane per presentarsi davanti alla commissione interna.

L'esibizione di Mattia e la sua corsa verso la maglia da titolare, sarà trasmessa martedì 20 all'inizio del primo daytime della nuova edizione.

I telespettatori, infatti, devono ancora assistere all'ingresso nella classe 2022/2023 di Zenzola e di Ludovica Grimaldi, anche lei ballerina e unica allieva donna che ha scelto il criticato Emanuel Lo.