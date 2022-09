Interessanti novità saranno al centro delle nuove puntate di Terra Amara. Le trame della prima stagione della soap opera, interamente realizzata in Turchia, segnalano che Sermin Yaman farà un’allettante proposta a Gulten Taskin, che la lascerò sorpresa, memore del passato burrascoso che c'è stato tra di loro.

Terra Amara, anticipazioni: Zuleyha riesce a far licenziare Gulten

Le anticipazioni di Terra Amara annunciano che Sermin cambierà idea su Gulten.

Tutto inizierà quando Zuleyha (Hilal Altınbilek) accuserà la domestica di non aver consegnato le missive a Yilmaz nel corso della sua detenzione, in questo modo Akkaya avrebbe scoperto che è stata costretta a sposare Demir pur di proteggerlo.

Tuttavia i rapporti tra Altun e Taskin peggioreranno ancor di più quando quest’ultima l’accuserà di essere gelosa della storia d’amore nata tra Mujgan e Yilmaz. Per questo motivo la donna si scaglierà furiosa contro la sorella di Gaffur, per poi chiedere alla suocera di licenziarla dalla cucina. Alla fine Hunkar (Vahide Perçin) farà in modo che Gulten continui a lavorare in un’altra ala dell’enorme ranch.

Sermin diventa una donna ricca

Nelle puntate turche di Terra Amara, Sermin si inserirà nella vicenda. La moglie del dottor Sabahattin venderà la sua tenuta a Yilmaz (Uğur Güneş) compresi i terreni, dopo che Demir le aveva offerto un prezzo ritenuto troppo basso. In questo modo il protagonista entrerà in possesso dei possedimenti della famiglia Yaman, nonostante permetta a Sermin di continuare a viverci per non dare troppo nell’occhio.

Per questo motivo la moglie del dottore diventerà una donna ricca, ma suo marito rinuncerà a tornare sotto lo stesso tetto nemmeno dopo che gli comprerà la sua auto preferita.

La cugina di Demir chiede alla sorella di Gaffur di prendere servizio nella sua tenuta

Intanto Sermin avrà bisogno del personale di servizio per le faccende domestiche.

Ed ecco che la cugina di Demir (Murat Ünalmış) penserà di chiedere a Gulten di prendere servizio nella sua tenuta, nonostante i loro precedenti screzi. La domestica inizierà seriamente a valutare tale proposta, sebbene abbia paura di fare un torto a Hunkar. La moglie di Sabahattin, a questo punto, cercherà di tranquillizzare Taskin, in quanto ha intenzione di rivelare lei la cosa a sua zia. Quale sarà la reazione della matrona appreso della decisione della sorella di Gaffur?

Non ci resta che attendere le prossime anticipazioni per sapere come si concluderà questa nuova storyline.