Viola come il mare è la nuova attesissima fiction del prime time di Canale 5 che vede protagonista Can Yaman. Il prossimo venerdì 30 settembre andrà in onda la prima puntata di questa nuova serie articolata in sei prime serate.

Al fianco di Can, in questa nuova avventura, ci sarà la bellissima Francesca Chillemi: una coppia nuova di zecca pronta a conquistare l'affetto del pubblico di Canale 5 e a diventare i nuovi "re" delle serie televisive Mediaset.

Can Yaman su Canale 5 con Viola come il mare

Nel dettaglio, l'appuntamento con Viola come il mare è confermato su Canale 5 per il prossimo 30 settembre.

Dopo diversi rinvii, la serie televisiva con protagonista Can Yaman arriverà finalmente nel prestigioso prime time della rete ammiraglia Mediaset.

Un progetto ambizioso che vedrà Can alle prese con la lingua italiana: per la prima volta, infatti, l'attore turco non sarà doppiato ma reciterà in lingua originale.

A sfidare la nuova fiction di Canale 5 ci penserà la nuova edizione di Tale e Quale Show, il varietà di Rai 1 condotto da Carlo Conti che tornerà in onda proprio dal 30 settembre in diretta con la nuovissima edizione che vedrà scendere in campo personaggi famosi alle prese con le imitazioni di stelle della musica italiana ed internazionale.

L'incontro tra Francesco e Viola: anticipazioni prima puntata Viola come il mare

In attesa di scoprire quale sarà il verdetto auditel di Viola come il mare, le anticipazioni riguardanti la prima puntata del 30 settembre, rivelano che ci sarà spazio per la presentazione dei due personaggi chiave intorno alla quale ruoterà la trama della serie televisiva Mediaset.

Protagonista è la giornalista Viola, interpretata da Francesca Chillemi, la quale tornerà di nuovo nella sua amata Palermo dopo aver trascorso un bel po' di anni a Parigi.

Rientrata in città, Viola riuscirà ad ottenere un nuovo lavoro come cronista di cronaca nera e sarà proprio grazie al nuovo impiego che conoscerà ben presto l'affascinante Francesco Demir, l'ispettore capo interpretato da Can Yaman.

La protagonista Viola alla ricerca del padre: anticipazioni Viola come il mare prima puntata

Intanto, però, il motivo del ritorno in città di Viola avrà a che fare anche con un'altra intricata situazione che la riguarda.

Le anticipazioni di questa prima puntata del 30 settembre 2022 rivelano che la donna si metterà sulle tracce di suo padre che non vede da molti anni.

Una ricerca che riuscirà a dare i suoi frutti? Viola troverà il padre che non sente e non vede da un bel po' di tempo? Lo scopriremo nel corso delle puntate di questa prima stagione di Viola come il mare con protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi.