Sono appena trapelate le anticipazioni della seconda puntata di Amici 22. Mercoledì 21 settembre, infatti, Maria De Filippi ha condotto lo speciale che sarà mostrato ai telespettatori domenica 25. Chi ha assistito alla registrazione odierna, ha raccontato che tre ragazzi sono a rischio eliminazione perché classificatisi ultimi nelle gare di ballo e canto giudicate da Giuseppe Gioffrè e Ornella Vanoni. Migliori della giornata: Cricca e Federica a pari merito, e Samu per la categoria danza.

Aggiornamenti sulle ultime riprese di Amici

Sono accadute tanto cose nel corso della registrazione di Amici del 21 settembre.

Chi era in studio, infatti, ha riportato per filo e per segno tutto quello che è successo, a partire dai nomi dei ragazzi che sono finiti a rischio eliminazione.

Nella puntata che sarà trasmessa in tv domenica 25, sono tornate le gare tra i ragazzi. I cantanti si sono esibiti davanti a Ornella Vanoni, che ha assegnato dei voti da 0 a 10 alle cover proposte.

Primi classificati Giovanni Cricca e Federica Andreani con 9, segue Niveo con 8,5, Piccolo G con 8 e ultimi a pari merito Wax e Andre con 7.

I due allievi fanalini di coda di questa prima graduatoria interna, si sono presentati davanti al proprio prof per capire se possono continuare l'avventura oppure se il loro percorso si interrompe ad una settimana dal via.

Gli spoiler non chiariscono come è andata a finire per i talenti a rischio perché la registrazione è proseguita a porte chiuse con i verdetti degli insegnanti Zerbi e Arisa.

I ballerini di Amici messi alla prova da un vincitore

Anche i ballerini della scuola di Amici hanno partecipato ad una gara, che è stata giudicata da Giuseppe Gioffrè.

Il vincitore di una vecchia edizione del talent-show, ha premiato Sam, Gianmarco e Mattia, mentre ha dato un 5 a Rita.

L'allieva del team Celentano è finita a rischio e spetterà alla sua insegnante decidere del suo futuro nel programma.

Altri danzatori hanno partecipato ad un concorso interno per cercare di vincere un premio importantissimo.

Megan, Ludovica e Samuel hanno fatto una gara di improvvisazione con degli oggetti misteriosi e a convincere maggiormente il giudice è stata Grimaldi, che il 22 ottobre prossimo si esibirà sul palco del Palalottomatica per il concerto di Marco Mengoni.

Per quanto riguarda i cantanti, tre di loro hanno fatto ascoltare alla speaker radiofonica Federica Gentile i loro inediti e Aaron ha vinto la possibilità che il suo pezzo venga prodotto da un esperto.

Gli ospiti del secondo appuntamento con Amici

Prima che la registrazione proseguisse a porte chiuse, nessun allievo è stato eliminato. I tre a rischio Rita, Wax e Andre potrebbero essere esclusi dalla classe in uno studio vuoto, ma i telespettatori lo scopriranno soltanto quando la puntata andrà in onda su Canale 5.

Tra le altre anticipazioni della giornata, c'è il ritorno di Annalisa Scarrone da Maria De Filippi per presentare il suo nuovo singolo "Bellissima".

Non sono mancate le discussioni tra i professori: Arisa e Zerbi hanno litigato sull'interpretazione della cover di Wax, mentre Alessandra Celentano e Raimondo Todaro si sono scontrati su quanto Asia meriti o meno di stare nella scuola.

La prof di danza classica, poi, ha spiazzato tutti sospendendo la maglia del suo alunno Ramon per un motivo piuttosto singolare.

La storica docente del cast ha chiesto di mandare in onda delle immagini in cui si vede il giovane sfoggiare abbigliamenti non consoni all'ambiente nel quale si trova, per questo lo ha messo in discussione e la prossima settimana prenderà una decisione sul suo futuro nella classe.

Il ballerino ha ritenuto esagerato il provvedimento della maestra, ma non ha potuto far altro che scusarsi e accettarlo.