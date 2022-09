Colpo di scena a Beautiful. Secondo le trame delle nuove puntate, attualmente in onda negli Usa, Brooke Logan potrebbe scoprire di essere gravemente malata dopo che una notifica sul suo cellulare ha destato i sospetti da parte dei fan.

Beautiful, anticipazioni: Ridge diviso tra Brooke e Taylor

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le nuove puntate attualmente in onda in America segnalano grande apprensione per la salute di Brooke da parte dei fan dopo l’arrivo di un’indiscrezione.

Tutto inizierà quando Ridge deciderà di dare un’ultima possibilità al suo matrimonio dopo aver scoperto lo zampino di Sheila nel bacio tra sua moglie e Deacon.

Tuttavia, lo stilista continuerà a pensare continuamente a Taylor, tornata a Los Angeles per stare accanto ai figli. La dottoressa Hayes e l’ex marito, infatti, si lasceranno andare alla passione durante un viaggio a Monte Carlo. A tal proposito, Steffy e Thomas organizzeranno un subdolo piano per favorire il ritorno del loro padre tra le braccia della madre. I due, infatti, decideranno di sabotare la cena romantica di Brooke per Ridge. Un fatto che sarà presto scoperto da Hope, la quale perderà il lume della ragione.

Logan riceve una notifica dal suo medico di fiducia

Nelle puntate di Usa, in onda nel 2023 sui teleschermi italiani, Hope si scaglierà come una belva contro Thomas, intimandogli di non mettere becco nella storia d’amore tra sua madre e Ridge.

In questo frangente, la ragazza apparirà arrabbiatissima anche per colpa della battaglia legale per l’affidamento del piccolo Douglas. In seguito, la giovane Logan scoprirà qualcosa che sta tenendo alta l’attenzione dei fan in America nel corso di un dialogo con Brooke. La sorella di Katie, infatti, riceverà una notifica sul cellulare mentre sta parlando con sua figlia dei suoi problemi coniugali.

Qui, la donna assicurerà la ragazza che non si tratta di un messaggio o una chiamata di Ridge, ma bensì del suo medico di fiducia, che le ricorderà l’appuntamento.

La madre di Hope potrebbe essere gravemente malata

Durante l’incontro, Brooke spiegherà ad Hope che si dovrà sottoporre a dei controlli medici, tanto che i telespettatori statunitensi hanno iniziato a domandarsi che significato abbia questo promemoria.

Molti utenti, infatti, sospettano che la signora Logan abbia qualche problema di salute da scoprire, dando l’inizio ad una nuova inquietate story-line.

Stando a quanto trapelato dalle ultime anticipazioni americane, la madre di Hope potrebbe essere gravemente malata e non saperlo ancora. Per questo motivo, lo stilista potrebbe fare un passo indietro, tanto da lasciare Taylor e tornare accanto a Brooke, scoperto della malattia. Ovviamente, si tratta solo di un’ipotesi, ma che se fosse confermata avrebbe dell’incredibile.