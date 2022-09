Dopo mesi di chiacchiere, Veronica Peparini ha finalmente svelato perché non è più una professoressa di Amici. Intervistata a due settimane dall'inizio della nuova edizione del talent-show, la coreografa ha ammesso che non è stata sua la decisione di non tornare, ma del programma. La romana, dunque, è stata "fatta fuori" dal cast dopo nove anni con la spiegazione di voler apportare dei cambiamenti al format, tant'è che al suo posto è stato scelto Emanuel Lo, che lei stima come professionista del suo stile di danza.

Aggiornamenti sul cast di Amici

Veronica Peparini non rientrava nei piani degli addetti ai lavori, questo almeno è quello che si deduce leggendo l'intervista rilasciata al settimanale Nuovo dall'ex professoressa di Amici.

La romana non figura più nel cast del talent-show per ragioni che non sarebbero dipese da lei, ovvero la decisione di non includerla nella commissione interna della nuova edizione del talent-show l'avrebbero presa coloro che lavorano dietro le quinte.

Quando le è stato chiesto come mai non è più un'insegnante di ballo della scuola più famosa d'Italia, la coreografa di danza moderna ha risposto: "Non c'è un motivo preciso per cui sono fuori dal programma, diciamo che si tratta di un semplice cambiamento".

La compagna di Andreas Muller, dunque, pare aver voluto minimizzare l'accaduto, anche se nelle affermazioni successive ha lasciato trasparire un po' di malcontento per come sono andate le cose.

Il pensiero sul suo 'sostituto' ad Amici

Dopo aver precisato che non è stata sua la decisione di non tornare ad Amici, Veronica ha aggiunto: "Ci sono rimasta male, anche perché lascio tante persone con cui ho legato in questi anni".

Peparini, dunque, ha ribadito che fosse dipeso da lei avrebbe continuato ad insegnare nella scuola di Cinecittà, ma ai "piani alti" hanno preferito apportare dei cambiamenti al cast e a farne le spese sono state lei e Anna Pettinelli.

A prendere il posto della coreografa romana, è stato Emanuel Lo, che ha debuttato dietro la cattedra di Canale 5 lo scorso 18 settembre.

L'ormai ex professoressa di danza moderna ha descritto il collega come una persona preparata e un buon professionista, anche se non ha nascosto che le fa uno strano effetto vederlo seduto al posto che è stato suo per ben nove edizioni consecutive della trasmissione Mediaset.

Veronica ha speso belle parole per Maria De Filippi, ringraziandola per lo spazio e la fiducia che le ha sempre dato.

Tensione tra i docenti di Amici

Anche se è una new entry ad Amici, Emanuel Lo si è subito fatto notare per carattere e per i pareri decisi che sta esprimendo sui ragazzi della classe.

Le anticipazioni della puntata che è stata registrata lo scorso 28 settembre, ad esempio, fanno sapere che l'insegnante hip-hop ha discusso a lungo con la maestra Celentano su due allieve: su Rita i due erano in disaccordo in merito alle emozioni che trasmette quando balla, su Ludovica si sono scontrati per la femminilità che dovrebbe esprimere in determinate esibizioni.

La prof Alessandra non ha risparmiato le critiche neppure all'alunna che ritiene la più scarsa di questa edizione: Asia ha eseguito un compito ma non ha convinto affatto la severa docente di danza classica.

A riprova del fatto che non guarda in faccia a nessuno, inoltre, la maestra ha sospeso la maglia del suo allievo Ramon, perché ha osato contraddirla in un suggerimento che ha dato a Ludovica sull'abbigliamento da indossare in una sua coreografia. Celentano ha rimproverato il talento della sua squadra e l'ha mandato in casetta per la seconda settimana consecutiva e sempre per motivi disciplinari.