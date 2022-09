Cambio programmazione per Terra Amara, la soap del pomeriggio di Canale 5 pronta a tornare in onda dopo un periodo di stop.

Gli spettatori e appassionati delle vicende di Zuleyha e Yilmaz, ben presto potranno tornare a vedere le puntate in prima visione assoluta, seppur in una fascia oraria diversa rispetto a quella in cui è andata in onda durante l'estate, fino allo stop di settembre.

Chiude Una Vita e torna Terra Amara: cambio programmazione Mediaset 2022

Nel dettaglio, il nuovo cambio programmazione Mediaset di questo 2022 prenderà il via nel corso della stagione autunnale, quando calerà il sipario sulla soap opera Una Vita.

La serie iberica, ambientata nell'immaginario quartiere di Acacias 38, chiuderà per sempre i battenti entro novembre, dopo che in patria si è scelto di non proseguire con la realizzazione di nuove puntate destinate alla fascia del daytime.

Di conseguenza in casa Mediaset si procederà con il ritorno in onda della soap opera turca, che questa estate ha saputo far breccia nel cuore di milioni di spettatori.

Nuovo orario e programmazione per Terra Amara: ecco cosa succederà su Canale 5

La vera novità, però, riguarderà l'orario di messa in onda e la nuova durata che avrà Terra Amara nella fascia del primo pomeriggio, dato che andrà in onda con un formato diverso rispetto a quello estivo.

Durante i primi mesi di messa in onda la soap opera turca è stata trasmessa in diverse fasce orarie, tra cui quella delle 14:45 e successivamente alle 16:30 circa.

Con il ritorno previsto nel corso della stagione autunnale, la serie turca cambierà nuovamente orario di inizio, dato che dovrà spostarsi alle 14:10, ossia subito dopo l'appuntamento con Beautiful.

Sarà la soap americana con protagonisti i vari membri di casa Forrester a dove assicurare un buon traino alle nuove puntate della serie turca, che a sua volta avrà il compito di dare la linea a Uomini e donne di Maria De Filippi.

Zuleyha nasconde un segreto ad Yilmaz: anticipazioni Terra Amara

I colpi di scena non mancheranno nel corso delle nuove puntate di Terra Amara in programma durante l'autunno su Canale 5.

Ci sarà spazio per le vicende di Yilmaz che, dopo aver conosciuto la dottoressa Mujgan, rimarrà particolarmente colpito dalla sua bellezza e dal suo modo di fare.

Tra i due nascerà un rapporto del tutto inaspettato, che finirà per alimentare i dubbi di Zuleyha, la quale si renderà conto di essere stata dimenticata dal suo grande amore Yilmaz.

Intanto, però, Zuleyha dovrà liberarsi al più presto di un segreto che ormai custodisce da tanto tempo e che riguarda proprio il suo amante. Il piccolo Adnan, infatti, è il figlio naturale di Yilmaz e fino a questo momento non ha avuto il coraggio di dirglielo.

La verità verrà a galla nel corso dei nuovi episodi?