Riparte l'appuntamento con Amici 2022/2023 e nel corso della registrazione della prima puntata c'è stato spazio per la presenza in studio di ospiti speciali.

È questo il caso del divo turco Can Yaman, amatissimo dal pubblico della rete ammiraglia Mediaset, il quale ha presenziato alle riprese di questo primo appuntamento con il talent show, ideato e condotto da Maria De Filippi, in onda come sempre di domenica pomeriggio.

Quando c'è la prima puntata di Amici 2022/2023 su Canale 5

Nel dettaglio la registrazione della prima puntata di Amici 22 si è svolta martedì 14 settembre: per vedere in onda il debutto del talent show di Maria De Filippi, però, bisognerà attendere domenica 18 settembre.

È questa la data in cui andrà in onda il primo appuntamento con gli speciali della domenica pomeriggio che occuperanno la fascia oraria che va dalle 14 alle 16:30 circa e dovranno vedersela contro la "Domenica In" condotta da Mara Venier.

Nel corso della prima registrazione di Amici c'è stato spazio per la presentazione dei primi nuovi concorrenti ufficiali di questa stagione, i quali hanno avuto modo di essere annunciati da alcuni ospiti d'eccezione.

Gli ospiti della prima registrazione di Amici 2022/2023

Le anticipazioni riguardanti la registrazione della prima puntata di Amici 2022/2023 rivelano che c'è stato spazio per il ritorno di Alessia Marcuzzi, in passato già giudice di alcune puntate del serale.

Dopo il suo addio a Mediaset e il passaggio su Rai 2, Alessia Marcuzzi si è riaffacciata sulla rete ammiraglia della tv commerciale e lo ha fatto per consegnare le maglie a quelli che sono i nuovi allievi ufficiali di questa ventiduesima edizione del talent show.

Oltre ad Alessia Marcuzzi ha partecipato in studio anche uno dei sex symbol del momento, amatissimo dal pubblico della rete ammiraglia Mediaset.

Can Yaman approda alla prima puntata di Amici 22

Trattasi dell'attore turco Can Yaman, che ha partecipato alla registrazione della prima puntata di Amici 22.

L'attore ha consegnato quattro maglie a quelli che sono i nuovi cantanti/ballerini che siederanno dietro i banchi della scuola di talento più famosa del piccolo schermo.

Una presenza che non passerà sicuramente inosservata, dato che a breve Can Yaman sarà anche protagonista in prime time su Canale 5 della fiction "Viola come il mare", dove reciterà in coppia con Francesca Chillemi.

L'appuntamento con Amici 22, anche quest'anno, potrà contare sulla striscia quotidiana in onda nel daytime feriale di Canale 5.

La messa in onda resta confermata nella fascia oraria che va dalle 16:05 alle 16:40 circa, subito dopo Uomini e donne.