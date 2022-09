Sono passate poche settimane da quando in rete non si parlava d'altro che delle foto che confermavano il flirt in corso tra Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli di Amici 21. I due, infatti, sono stati paparazzati mano nella mano in Puglia dopo mille chiacchiere su presunti tradimenti, incontri segreti e un feeling che sarebbe nato quando la ballerina erea ancora legata ad Alex Wyse. Ad oggi, però, in rete si rincorrono le voci di una possibile crisi in corso tra i due ragazzi: il padre della pugliese ha smesso di seguire il siciliano su Instagram, che a sua volta ha parlato di falsità e persone dalle quali stare lontano.

Aggiornamenti sulla coppia di Amici

Cosa sta succedendo tra Nunzio e Cosmary? Dopo le belle parole che il ragazzo ha speso per le neo fidanzata nell'intervista che ha rilasciato a Lorella Cuccarini per il suo canale Youtube, sembra essere calato il gelo più totale.

Sono parecchi giorni, infatti, che Stancampiano e Fasanelli non si fanno vedere insieme, anzi pare facciano di tutto pur di ignorarsi pubblicamente.

Ad alimentare queste prime voci di crisi tra i neo piccioncini, sono stati alcuni gesti che entrambi hanno compiuto sui social network direttamente oppure tramite terze persone.

Alcuni fan di Amici, dunque, sono arrivati alla conclusione che ci sarebbe qualcosa che non va nella coppia formata da due ballerini della scorsa edizione, gli stessi che si sono avvicinamenti sentimentalmente poco dopo la fine della relazione di lei con Alex Wyse.

I gesti dei protagonisti di Amici

Dopo essere stati fotografati in vacanza sia in Sicilia che in Puglia in atteggiamenti piuttosto affettuosi (mano nella mano nella hall di un albergo), Nunzio e Cosmary sono spariti dalla circolazione e hanno fatto calare il silenzio sul loro chiacchieratissimo legame.

Qualche giorno fa, però, alcuni attenti fan di Amici si sono accorti che il padre della ballerina ha smesso di seguire Stancampiano su Instagram, un gesto inatteso se si pensa che il giovane sarebbe il nuovo fidanzato della figlia.

Il siciliano, poi, ha pubblicato una storia pungente che secondo tanti potrebbe essere riferita alla sua vita amorosa.

"So chi è falso e chi è vero, sto al gioco. Rilassati", ha scritto il ragazzo sui social network di recente.

Anche la bella Fasanelli è riapparsa sul web con un pensiero che alcuni hanno interpretato come una conferma indiretta alla presunta crisi con Nunzio.

"Essere se stessi ha un bellissimo prezzo da pagare: la libertà di non essere per tutti", sono queste le parole con le quali la pugliese potrebbe aver ammesso il momento no col compagno.

Il presunto tradimento al cantante di Amici

Qualora tra Nunzio e Cosmary fosse già tutto finito (alcuni fan sono certi che la storia sia già giunta al capolinea, anche perché i due fanno vite separate e in città diverse), verrebbe da dire: tanto rumore per nulla.

I due protagonisti di Amici 21, infatti, sono usciti allo scoperto solamente a fine agosto ma per settimane si è parlato di un loro flirt in corso. Anche quando Fasanelli era ancora ufficialmente legata ad Alex Wyse, qualche curioso ha notato degli strani atteggiamenti tra lei e Stancampiano, come se fossero più che semplici amici.

Le prime foto rubate alle neo coppia, però, sono state scattate in Sicilia a Ferragosto: la giovane ha trascorso parte delle vacanze sull'isola assieme alla famiglia del compagno, dopodiché lui l'ha seguita in Puglia dove hanno festeggiato il 22esimo compleanno di lei, sempre con parenti e amici.

Al termine delle ferie, però, tra Nunzio e Cosmary è calato il gelo e c'è chi è pronto a scommettere che la relazione è già finita, quindi si sarebbe trattato di un "fuoco di paglia".