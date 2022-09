Cosa succede nelle nuove puntate di Mina Settembre 2 in onda quest'anno su Rai 1? Le anticipazioni sulla fiction che vede protagonista Serena Rossi rivelano che per la protagonista Gelsomina ci sarà spazio per una profonda crisi dal punto di vista sentimentale che la metterà a durissima prova.

Mina, infatti, si ritroverà divisa ancora una volta tra Claudio e Domenico e questa volta dovrà arrivare a una scelta definitiva tra i due.

Spazio poi all'arrivo di zia Rosa, interpretata dall'attrice Marisa Laurito, che entra a far parte ufficialmente del cast di questa seconda stagione.

La crisi sentimentale di Gelsomina: anticipazioni Mina Settembre 2

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Mina Settembre 2 rivelano che Gelsomina si ritroverà a un bivio, divisa tra il sentimento che prova nei confronti dell'ex marito Claudio e quello che la lega all'affascinante Domenico.

Nessuno dei due è stato in grado di aiutare Gelsomina a far chiarezza nella sua vita e a capire da che parte andare.

Tuttavia, nel corso delle nuove puntate di questa seconda stagione, la protagonista interpretata da Serena Rossi, si ritroverà alle prese con un evento che finirà per avere delle inaspettate ripercussioni sulla sua vita sentimentale.

Claudio subisce un attentato. Gelsomina scossa: anticipazioni Mina Settembre 2

Le anticipazioni delle nuove puntate di Mina Settembre 2 rivelano che Claudio sarà coinvolto in un attentato: una situazione che finirà per sconvolgere l'equilibrio già precario di Gelsomina, al punto che la donna comincerà a provare nuovamente dei sentimenti nei confronti del suo ex marito.

E allora, perché non concedersi una seconda possibilità e provare a rimettere insieme i cocci della loro storia d'amore?

Una decisione che renderà felicissimo Claudio, super entusiasta di ritornare al fianco di Gelsomina, dopo che ha tentato in tutti i modi di farsi perdonare dopo il fatidico tradimento che gli è costato caro.

Arriva zia Rosa: anticipazioni Mina Settembre 2 nuove puntate

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché nel corso delle nuove puntate di questa seconda stagione, Gelsomina dovrà prepararsi a salutare sua mamma Olga, intenzionata a partire per un lungo viaggio che la porterà via da Napoli per un po' di tempo.

Per fortuna, però, Mina non resterà da sola dato che ben presto verrà a farle visita l'eclettica zia Rosa, interpretata dalla new entry Marisa Laurito.

Rosa è una donna affettuosa, premurosa, chiacchierona: riuscirà ad aiutare sua nipote a fare la scelta giusta e ad avere le idee sempre più chiare sotto ogni punto di vista? Lo scopriremo nel corso delle prossime nuove puntate della fiction Rai.