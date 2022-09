Tante novità caratterizzeranno i nuovi episodi di Terra Amara che i telespettatori avranno modo di vedere in autunno sui teleschermi italiani. Gli spoiler turchi dello sceneggiato rivelano che Hunkar Yaman e Ali Fekeli spingeranno i figli Demir e Yilmaz a riconciliarsi, se qualcosa non andasse storto.

Terra Amara, anticipazioni: Demir ferisce Gulten durante una lite con Yilmaz

Le anticipazioni di Terra Amara riguardanti i nuovi episodi trasmessi prossimamente in tv, rivelano che Hunkar e Fekeli cercheranno di appianare le divergenze tra Demir e Yilmaz.

Tutto inizierà quando Akkaya e il suo rivale appariranno sempre più ai ferri corti nel momento in cui quest’ultimo scoprirà che Sermin gli ha ceduto la sua tenuta. Tuttavia, il giovane Yaman si agiterà ancora di più dopo che tutta Cukurova aveva scoperto che sua moglie Zuleyha era stata l’ex amante di Akkaya. Per questo motivo, l’uomo non esiterà ad affrontare l’ex meccanico con una pistola in mano. Neanche a dirlo, il fidanzato di Mujgan risponderà all’affronto, tirando fuori la sua arma. Sarà in questo frangente che Demir sparerà un colpo che ferirà accidentalmente Gulten ad una spalla. Fortunatamente, la domestica riporterà solo poche conseguenze, tanto da raccontare di essersi ferita maneggiando una pistola di suo fratello.

Hunkar e Fekeli intervengono per fermare i rispettivi figli da gravi conseguenze

Negli episodi turchi di Terra Amara, Hunkar e Fekeli scopriranno che i rispettivi figli hanno bisogno del loro intervento prima che si uccidano a vicenda. Ali, a questo punto, convincerà Yilmaz a cedere nuovamente la tenuta a Sermin per non intensificare il malessere di Demir.

Dall’altra parte, il giovane Yaman verrà convinto da sua madre ad accettare un confronto con il suo rivale. Proprio quest’ultimo apparirà molto scettico circa la risoluzione del confronto, tanto da minacciare di abbandonare il tavolo delle trattative.

L’accordo di pace tra Yaman e Akkaya salta

Durante il tentativo di riconciliazione, Yilmaz ricorderà al rivale quando aveva costretto Zuleyha a rilasciare un’intervista, dove ammetteva di essere perdutamente innamorata di lui, escludendo Akkaya dalla sua vita visto che era finito in galera.

In questo frangente, Akkaya dimostrerà di non credere fino in fondo alle dichiarazioni che aveva rilasciato Altun, tanto da invitare il suo antagonista a smettere di fargli la guerra ad una condizione. Il protagonista pretenderà che il giovane Yaman dichiari alla stampa di aver affrettato lo sposalizio con Zuleyha per evitare che tornasse insieme a lui, una volta uscito di galera. Una richiesta, che però manderà su tutte le furie Demir, tanto che l’accordo di pace salterà del tutto.