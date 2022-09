Non sono passate neppure 24 ore da quando si sono riaperte le porte della casa del GF Vip, che uno dei concorrenti è già entrato in crisi. La prima notte tra le mura di Cinecittà, è stata pessima per Luca Salatino, che ha pianto a dirotto mentre ripensava alla fidanzata e alla famiglia. Gli autori hanno richiamato il romano in confessionale per rassicurarlo ed evitare che pensasse al ritiro, e per ora pare abbia funzionato. Alberto, però, ha già palesato un interesse nei confronti del bel tronista, l'unico che rispecchia il suo ideale di uomo tra i tanti del cast.

Aggiornamenti sul protagonista del GF Vip

L'avventura di Luca nella casa del GF Vip non è iniziata nel migliore dei modi. Se in diretta si è mostrato sorridente e pronto ad aiutare il gruppo in cucina, è quando è terminato il collegamento con Signorini che il ragazzo si è lasciato sopraffare dalla nostalgia.

Chi ha seguito il reality la notte tra il 19 e il 20 settembre, infatti, racconta che Salatino è stato il primo a piangere poche ore dopo aver messo piede tra le mura di Cinecittà.

L'ex tronista di Uomini e Donne ha fatto fatica ad addormentarsi e, accortisi del momento di sconforto che il vippone stava vivendo, gli autori l'hanno convocato in confessionale per un immediato confronto.

Pare che il giovane stesse addirittura meditando di abbandonare il programma, ma che gli addetti ai lavori e gli altri concorrenti l'abbiano dissuaso da questa idea piuttosto affrettata.

Le prime lacrime del GF Vip 7

Anche la mattina del 20 settembre Luca è stato sorpreso dalle telecamere del GF Vip con le lacrime agli occhi.

Ai compagni che gli hanno chiesto perché stesse piangendo, il romano ha risposto che sente tanto la mancanza sia della fidanzata che dei parenti: il distacco è stato brusco e il giovane soffre per dover stare lontano dalle persone che ama.

L'ipotesi ritiro è accantonata per il momento, ma Salatino appare già fragile e troppo sensibile quando si toccano argomenti come la famiglia o la sua dolce metà Soraia.

La coppia si è formata negli studi di Uomini e Donne pochi mesi fa, ma è già unitissima e progetta grandi cose per il futuro.

L'ex corteggiatrice ha fatto una bellissima dedica a Luca dopo che è stato ufficializzato nel cast del reality di Canale 5 e, nel messaggio che ha caricato su Instagram, ha sottolineato che lo aspetterà e che spera che lui mantenga tutte le promesse che le ha fatto quando si sono separati, a partire dal portarle rispetto.

La confidenza di De Pisis al GF Vip

Mentre Luca si commuoveva pensando alla fidanzata Soraia, un vippone confessava di provare una certa attrazione fisica nei suoi confronti.

Interpellato dalle compagne d'avventura su chi potrebbe piacergli tra i "maschietti" del cast, Alberto Di Pisis ha ammesso che il suo prototipo è vicino a Salatino sia nell'aspetto che nei modi di fare.

"Lui si avvicina al mio genere. Verace, simpatico e bonaccione", ha detto l'ex di Taylor Mega nella casa del GF Vip.

Il ragazzo, single e alla ricerca della persona giusta, ha anche aggiunto che il tronista di Uomini e Donne lo mette in soggezione e quindi fa fatica sia a parlarci che a guardarlo negli occhi.

"La mia top 3 vede primo Luca, secondo Amaurys, terzo Antonino", ha concluso il giovane nell'elencare le caratteristiche dei singoli inquilini che lo hanno colpito nelle prime ore di convivenza tra le mura di Cinecittà.

Lo chef "scoperto" da Maria De Filippi, però, ha il cuore impegnato e già non vede l'ora di rivedere e riabbracciare la ragazza che ha scelto davanti alle telecamere quattro mesi fa circa, la bella e dolce Soraia Cerruti, che lo aspetta e fa il tifo per lui.