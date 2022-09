Terra Amara prosegue su Canale 5 e le anticipazioni delle nuove puntate turche rivelano che Zuleyha si ritroverà messa nei guai.

La posizione della donna, infatti, si aggraverà alla luce dell'atteggiamento insostenibile da parte di suo marito Demir, che le darà filo da torcere al punto da costringerla a compiere un gesto a dir poco estremo, che potrebbe segnare per sempre la vita della protagonista della soap opera turca.

Demir mette alle strette Zuleyha: anticipazioni Terra Amara puntate turche

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate turche di Terra Amara rivelano che Demir continuerà a essere spietato e crudele nei confronti di sua moglie.

Alla luce della tresca clandestina che la donna porta avanti con Yilmaz, il ricco imprenditore terriero non si farà problemi a punire sua moglie con tutte le armi che ha in suo possesso.

Una situazione che si rivelerà a dir poco insostenibile e al tempo stesso insopportabile per Zuleyha che, in questi nuovi episodi destinati alla fascia del primo pomeriggio di Canale 5, si ritroverà sul piede di guerra con suo marito.

La donna deciderà di andare via dalla villa e, a tutti coloro che prestano servizio nella struttura Yaman, verrà impedito di dare persino un bicchiere d'acqua alla donna.

Zuleyha spara a suo marito Demir: anticipazioni Terra Amara nuove puntate

Tuttavia la vera sofferenza per la protagonista della soap opera sarà quella di dover stare lontana dai suoi amati figli, sempre per volere del marito che le impedirà di trascorrere del tempo con i suoi pargoli.

Di conseguenza, la situazione assumerà una piega del tutto inaspettata e le anticipazioni delle nuove puntate turche di Terra Amara trasmesse prossimamente su Canale 5, rivelano che la donna deciderà di prendere un'arma da fuoco e si dirà disposta a tutto pur di portare a compimento la sua vendetta.

Gli spoiler delle prossime puntate, infatti, rivelano che Zuleyha deciderà di prendere l'arma di Fekeli e, a quel punto, la punterà direttamente contro suo marito.

Zuleyha finisce in carcere: anticipazioni Terra Amara puntate turche

La donna, senza farsi troppi scrupoli, premerà il grilletto e colpirà Demir: l'uomo cadrà a terra dopo questo colpo e si ritroverà così in serio pericolo di vita.

La situazione per Zuleyha, quindi, diventerà particolarmente preoccupante, dato che la posizione della donna sarà a rischio: dopo la sparatoria verrà portata in carcere, mentre suo marito finirà in ospedale.

Zuleyha verrà portata via dalla villa in lacrime, disperata per quello che è successo e per la separazione dai suoi figli.

Intanto Hunkar, dopo aver saputo che suo figlio è stato ferito quasi mortalmente da Zuleyha, si precipiterà in ospedale per accertarsi che Demir non sia in pericolo di morte.