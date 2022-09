Chi sono i nuovi tronisti di Uomini e donne 2022/2023? L'appuntamento con il programma dei sentimenti di Maria De Filippi riparte il prossimo 19 settembre su Canale 5 e, nel frattempo, sono state registrate già le prime puntate che andranno in onda durante la prima settimana di programmazione.

I riflettori saranno ben puntati su quelli che sono i nuovi tronisti che prenderanno parte alla storica trasmissione di Maria De Filippi e, tra questi, spicca il nome di Lavinia Mauro, in passato già vista nel parterre delle corteggiatrici.

Chi sono i 4 nuovi tronisti di Uomini e donne 2022/2023: ecco chi ritorna

Nel dettaglio, le anticipazioni su Uomini e donne rivelano che sono 4 i nuovi tronisti che si metteranno in gioco per cercare la loro anima gemella in studio.

Tra i ritorni spicca quello di Lavinia Mauro, originaria di Roma, la quale è stata scelta a distanza ndi un po' di anni dalla sua partecipazione al programma come corteggiatrice di Nicolò Brigante.

Frequenta Scienze politiche e relazioni internazionali e le mancano sei esami per la laurea. È figlia di un avvocato e di una imprenditrice, mentre sua sorella è ingegnere.

Il secondo ritorno in studio è quello di Federico Dainese, pallanuotista e odontotecnico. Anche lui è ben noto al pubblico di Uomini e donne, dato che ha partecipato all'ultima edizione del dating show di Maria De Filippi come corteggiatore di Veronica Rimondi.

Federica Aversano tra i nuovi tronisti di Uomini e donne

"Spero di trovare una donna per quello che sono e non per quello che ho e faccio", ha dichiarato Federico nel suo video di presentazione.

Ma i ritorni in studio non sono finiti qui, perché per la nuova stagione di Uomini e donne 2022/2023, si assisterà anche alla presenza in studio di Federica Aversano, anche lei ben nota al pubblico del talk show Mediaset.

Lo scorso anno, infatti, Federica è stata una delle pretendenti di Matteo Ranieri, scartata poi al rush finale dal tronista ligure.

Mamma di un bimbo di due anni, cerca il grande amore: un uomo che le dia sicurezza, amore e serenità.

Non solo tronisti, spazio anche al trono over: anticipazioni Uomini e donne

Il quarto e ultimo nuovo tronista di U&D, invece, si chiama Federico Nicotera: cresciuto senza padre, ha dovuto fare fin da piccolo l'uomo di casa.

"So come superare le difficoltà", ha ammesso Federico nella clip di presentazione per Uomini e donne.

In attesa di scoprire come se la caveranno i nuovi tronisti in questa avventura, le anticipazioni sulle prime puntate di Uomini e donne rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende del trono over.

Dame e cavalieri torneranno a tener banco in studio e, tra i ritorni particolarmente attesi, spiccano quelli di Gemma Galgani, Riccardo Guarnieri e Ida Platano.