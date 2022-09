Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che non ci sarà pace per la dama Pinuccia, la quale si ritroverà ancora una volta al centro dell'attenzione per i suoi scontri con Tina Cipollari e questa volta interverrà anche Maria De Filippi.

Occhi puntati anche su Ida che, nel corso dei prossimi appuntamenti, prenderà una drastica decisione circa la sua storia d'amore con Riccardo Guarnieri e si ritroverà protagonista anche di una accesa lite in studio con Roberta Di Padua.

Pinuccia in lacrime e lascia lo studio: anticipazioni U&D nuove puntate

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni di Uomini e donne rivelano che il clima in studio tra Pinuccia e Tina continuerà a essere particolarmente rovente.

Le due protagoniste del trono over hanno avuto un'accesa lite nel corso dell'ultima registrazione del programma di Canale 5.

Pinuccia a un certo punto ha lasciato lo studio e si è rifugiata nel dietro le quinte della trasmissione in lacrime. Pinuccia è scoppiata a piangere, tanto che è dovuta intervenire Maria De Filippi per sedare gli animi.

Una lite che sicuramente, nel momento in cui verrà trasmessa su Canale 5, scatenerà polemiche tra i fan della trasmissione, che accusano Tina di essere poco rispettosa nei confronti di Pinuccia, data l'età over della dama.

La scelta finale di Ida Platano su Riccardo: anticipazioni U&D nuove puntate

Occhi puntati anche su Ida Platano che, dopo i tanti confronti che ci sono stati con Riccardo Guarnieri e dopo aver messo la parola fine anche alla sua frequentazione con l'ex Alessandro, si ritroverà ancora una volta al centro dell'attenzione in studio.

Ida, questa volta, preciserà a chiare lettere di voler troncare ogni tipo di rapporto con l'ex Riccardo: la dama apparirà decisa e convinta nel voler mettere una pietra sopra a quanto c'è stato con il cavaliere del trono over che le ha spezzato il cuore più volte.

Intanto Alessandro si ritroverà protagonista di una frequentazione non proprio facile con Roberta Di Padua, tornata ufficialmente in studio e pronta a rimettersi in gioco.

Lite in studio tra Ida e Roberta: anticipazioni U&D nuove puntate

Le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che, nel corso delle nuove puntate, Ida si intrometterà in un confronto tra il suo ex Alessandro e Roberta Di Padua, tanto da ritrovarsi subito ai ferri corti con la dama.

Tra le due, infatti, nascerà un piccolo scontro in studio: a prendere la parola sarà Maria De Filippi, la quale proverà a far fare pace alle due dame e in questo modo eviterà che la situazione possa degenerare.

Per quanto riguarda il trono classico, gli spoiler del programma rivelano che Federica riceverà una proposta da parte di un cavaliere del trono over.

Si chiama Giuseppe e, dopo aver visto la tronista in carica, chiederà di poter passare tra le fila dei suoi pretendenti e quindi mettersi in gioco per conquistarla. Federica lo accetterà tra i corteggiatori e questa sua scelta deluderà il suo pretendente Federico.