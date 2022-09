L'appuntamento con Uomini e donne 2022/2023 è confermato da settembre in poi su Canale 5 con le nuove puntate che andranno in onda sempre nella fascia oraria compresa tra le 14:45 e le 16:10 circa.

I colpi di scena non mancheranno e, le anticipazioni delle prime puntate rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Ida Platano, la quale si ritroverà nuovamente single dopo aver provato a frequentarsi di nuovo con Alessandro.

Occhi puntati anche sul ritorno in scena di Roberta Di Padua, la quale tornerà ad essere presente in studio e si rimetterà in gioco dopo un periodo di assenza.

Ida e Riccardo si confrontano: anticipazioni Uomini e donne nuove puntate

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne 2022/2023 rivelano che per Ida Platano arriverà il momento della resa dei conti con Riccardo Guarnieri.

La dama siciliana, infatti, sarà protagonista di un attesissimo confronto in studio col suo ex, il quale non porterà a nessun risultato positivo.

I due, infatti, decideranno di troncare la loro frequentazione e non mancheranno frecciatine al vetriolo da entrambe le parti.

Intanto, però, Ida Platano deciderà di riprendere la frequentazione con un altro suo ex storico. Trattasi del cavaliere Alessandro, con il quale sarà protagonista di una nuova esterna.

Ida di nuovo single, ritorna Roberta: anticipazioni Uomini e donne

Le anticipazioni delle prime puntate di Uomini e donne 2022/2023 rivelano che tra Ida e Alessandro arriverà anche un bacio in esterna ma, nel corso delle registrazioni a seguire, i due si diranno addio e prenderanno strade differenti, consapevoli del fatto che non potrebbe esserci un ritorno di fiamma.

Ma non è finita qui, perché nel corso dei prossimi appuntamenti con il talk show di Maria De Filippi, ci sarà spazio anche per il ritorno della dama Roberta Di Padua.

In un primo momento parteciperà al programma per prendere parte al confronto tra Davide e Chiara, la coppia del trono classico che è ufficialmente "scoppiata" questa estate.

Si era vociferato che tra Davide e Roberta ci fosse del tenero ma, alla fine, non è questa la verità dei fatti.

Una volta rientrata in studio, Roberta verrà beccata dal cavaliere Alessandro, il quale chiederà di poterla conoscere e di fare un'esterna insieme. Roberta accetterà l'invito e i due decideranno di conoscersi meglio.

Federica 'conquista' Riccardo: anticipazioni Uomini e donne nuove puntate

Spazio anche all'arrivo dei nuovi tronisti di questa edizione. Le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che in studio ci sarà spazio per la presenza di Federica Aversano, la quale metterà piede in studio dopo essere stata tra le corteggiatrici di Matteo Ranieri.

La presenza di Federica non passerà inosservata, dato che la tronista riuscirà subito a catalizzare l'attenzione di Riccardo Guarnieri, il quale si farà avanti per conoscerla, nonostante la ragazza non sia proprio ben predisposta a questo tipo di frequentazione.