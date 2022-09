Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con la soap Il Paradiso delle Signore, giunta alla sua settima stagione. Dopo gli enormi successi delle scorse stagioni, continua a regalare numerosi colpi di scena ai suoi telespettatori. In particolare, durante la puntata del 29 settembre in onda su Rai 1, i riflettori sono puntati su alcuni dei personaggi principali, tra i quali Vittorio Conti. Quest'ultimo, ha scoperto che la Contessa Adelaide vuole cedere le sue quote del magazzino e lui vorrebbe approfittarne. In questo modo riuscirebbe a riappropriarsi del suo ruolo di direttore all'interno del suo amato atelier meneghino.

La nuova collezione del Paradiso delle Signore

Nel corso del prossimo appuntamento con il Paradiso delle Signore, al magazzino sono tutti impegnati perché, finalmente, arriva la nuova collezione. Per l'occasione, Ezio, Armando e Vittorio non riescono a trattenere la loro felicità, poiché ne sono fortemente orgogliosi. Invece, Irene è alle prese con Afredo. Quest'ultimo è tornato per corteggiarla. Purtroppo, però, proprio quando la capocommessa sta per fare un passo verso di lui, cedendo alle sue avances, scopre che le ha mentito.

Nel frattempo, da quando ha fatto ritorno a Milano, Gemma ha cercato in tutti i modi di riconciliarsi con Stefania. Dopo tutto ciò che è accaduto tra le due sorellastre, adesso è arrivato il momento di confrontarsi per superare la questione.

Tuttavia, per la giovane Colombo non è affatto semplice dimenticare tutti i ricatti e i soprusi subiti in passato. D'altro canto, però, la giovane Zanatta, grazie alla sua esperienza in convento, è cambiata profondamente ed è maturata molto - anche se nessuno ancora è a conoscenza delle buone azioni che ha compiuto. Finalmente, però, tra le due ragazze la situazione si sblocca.

Vittorio vorrebbe le quote del Paradiso

Intanto, dopo tanta preoccupazione, Salvo e Armando chiedono delle spiegazioni a Marcello. Di recente, parlando con alcune persone del Circolo, hanno scoperto che l'ingegner Basile, in realtà, non esiste. Pertanto, adesso vorrebbero avere delle informazioni dal loro amico, il quale si decide a rivelare la vera identità dell'uomo.

Contro ogni aspettativa, fa il nome della sua mentore.

Infine, dopo tanto tempo, il clima al Paradiso potrebbe finalmente cambiare del tutto, qualora Adelaide uscisse realmente di scena. Infatti, Vittorio è davvero intenzionato ad appropriarsi delle sue quote. In questo modo, riprenderebbe le redini del suo adorato magazzino. Per l'occasione, però, ha bisogno di un supporto e si rivolge al suo fidato amico Umberto Guarnieri. Inoltre, siccome ha stretto un legame particolare con Matilde, ottiene anche tutto il suo aiuto. La donna, infatti, cerca di fare da intermediaria con la Contessa per convincerla a vendere le sue quote a Conti. Fortunatamente, grazie alla sua mediazione, Adelaide prende la decisione di cedere.