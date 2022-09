Le anticipazioni di Un posto al sole, riguardanti le puntate che andranno in onda nel preserale di Rai 3 nella settimana da lunedì 26 fino a venerdì 30 settembre 2022, preannunciano diversi colpi di scena.

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Nunzio continuerà a dare una mano a Chiara, per questo si avvicinerà sempre di più a Rossella incontrando la disapprovazione di Riccardo. La vicenda si complicherà quando il figlio di Franco e la sua ragazza subiranno una rapina a ridosso dal processo a carico di Petrone.

Per la storia dell’avvelenamento, Lara risulterà la principale indiziata e il cerchio si stringerà attorno a lei.

Intanto Filippo dovrà "accollarsi" le responsabilità dei Cantieri, incontrando non poche problematiche. Infine ci sarà il ritorno di Otello a Palazzo Palladini.

Un posto al sole, anticipazioni prossime puntate: Filippo alle prese con i Cantieri

Nelle prossime puntate di Upas, le indagini della polizia sull’avvelenamento di Marina e Roberto procederanno a pieno ritmo. L’assenza di Giordano e Ferri creerà non pochi disagi a Filippo, in quanto dovrà accollarsi tutte le responsabilità dei Cantieri.

Aria di maretta a Palazzo Palladini con Micaela e Niko sempre più sul piede di guerra a causa dei contrasti riguardanti la gestione di Jimmy.

Tra i coniugi Viola ed Eugenio la situazione sarà talmente tesa da spingere Raffaele a voler fare qualcosa per la coppia, per questo motivo il portiere del condominio partenopeo coinvolgerà Diego.

Dal canto suo, il magistrato Nicotera non intenderà mandare in frantumi il suo matrimonio, anzi sarà molto determinato a ricucire gli strappi che si sono verificati. Sarà così che l’uomo proporrà alla moglie di fare una piccola vacanza insieme, ma Viola gelerà il marito, mettendolo di fronte a un ultimatum.

Un posto al sole, Riccardo non vuole Nunzio vicino a Rossella

Le anticipazioni di Un posto al sole vedono Lara catturare le attenzioni degli inquirenti, i quali la inseriranno tra le principali sospettati dell’attentato a Ferri e Giordano. La donna, sottoposta ad interrogatorio, non farà altro che ribadire la sua estraneità all’accaduto.

Mentre Ornella e Raffaele confideranno sulla forza dell’amore per far superare a Viola quello che ha vissuto, quest’ultima chiederà a tutti di concederle del tempo per digerire ogni cosa.

Spazio anche a Nunzio che, sconvolto dalla situazione di Chiara, finirà per chiedere supporto e consiglio a Rossella. Riccardo non approverà questa situazione lasciando trasparire una certa gelosia. Intanto il giorno del processo a carico della giovane Petrone sta per arrivare e Franco sarà molto in pensiero per suo figlio. Tra Nunzio e la sua ragazza le discussioni proseguiranno e, come se ciò non bastasse, i due faranno uno spiacevole incontro.

Il ritorno di Otello, Nunzio sventa una rapina: le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Alberto vorrà a tutti i costi tornare a convivere con Clara, perciò insisterà per portare avanti il progetto di creazione di una casa vacanze nel seminterrato del Palazzo Palladini. Un progetto che, a quanto pare, non incontrerà l’approvazione di tutti gli inquilini, i quali cercheranno di fermarlo. Sarà in tale circostanza che tornerà uno storico personaggio della soap opera: a fare ritorno a Palazzo Palladini sarà Otello: l'ex vigile prenderà posizione sull'idea della casa vacanza di Alberto.

Infine Nunzio si ritroverà a sventare una rapina ma, stufo dell’intera situazione, prenderà una decisione spiazzante, non rivelata dalle anticipazioni.