Nel pomeriggio di sabato 24 settembre, nella casa del Grande Fratello Vip 7 è scoppiata una lite piuttosto accesa tra Luca Salatino e Elenoire Ferruzzi. Quest’ultima ha insinuato che l’ex tronista di U&D si sia allontanato da lei per vergogna, mentre Salatino ha ribadito fermamente che Elenoire si sta sbagliando.

Le accuse di Elenoire

Elenoire Ferruzzi pare convinta che Luca Salatino sia invaghito di lei. Al termine della seconda puntata del Grande Fratello Vip 7 aveva già provato a dire che il coinquilino romano si sarebbe avvicinato a lei, salvo poi tirarsi indietro per vergogna.

Nella giornata di venerdì 23 settembre, la concorrente ha continuato a rimanere con la sua convinzione, al punto da sostenere che Luca sia scoppiato in lacrime non per la mancanza della sua fidanzata.

Sabato 24 settembre, i due coinquilini sono arrivati allo scontro. Tutto è partito da nuove illazioni effettuate da Ferruzzi: “Ti sei impanicato solo perché hai visto la clip e ti sei vergognato, come tutti”. A quel punto l’ex tronista di Uomini e donne è andato su tutte le furie: ha precisato di non aver mai illuso la coinquilina ma di essersi divertito in modo amichevole. Poi ha sbottato: “Io ci provato? Stai dicendo tutte str…ate”

Ferruzzi: ‘Parli di rispetto e hai fatto peggio’

Nonostante Luca abbia cercato di fare chiarezza sulla propria posizione, Elenoire è rimasta della sua idea.

Al tal proposito la 47enne ha rincarato la dose: “Pensi che la gente sia scema? Ti sei vergognato di me. Parli di rispetto e hai fatto peggio”. Di fronte a queste insinuazioni della coinquilina, Salatino ha alzato la voce: “Tu sei scema”. Nel botta e risposta piuttosto acceso, il 30enne romano ha precisato che se si fosse vergognato delle telecamere non avrebbe partecipato al Grande Fratello Vip 7.

Richiamati dalle urla dei due coinquilini, gli altri concorrenti del Reality Show hanno raggiunto il salotto. Terminata la discussione Ferruzzi si è sfogata con Attilio Romita e Giovanni Ciacci, ma entrambi si sono schierati dalla parte di Salatino.

Le opinioni dei social

La discussione pomeridiana tra Ferruzzi e Salatino non è passata inosservata agli utenti di Twitter.

Diversi utenti hanno spezzato una lancia a favore dell’ex tronista di Uomini e Donne. Secondo alcuni telespettatori, Elenoire si starebbe comportando in questo modo con lo chef romano per creare dinamiche, in modo da avere delle clip durante la puntata del Grande Fratello Vip 7.

Molti utenti hanno affermato inoltre che Luca si è presentato al reality show fidanzato e innamoratissimo della fidanzate Soraia.