L'appuntamento con Terra Amara proseguirà nella fascia del primo pomeriggio di Canale 5 e, le anticipazioni turche delle ultime puntate, rivelano che ci sarà spazio per dei clamorosi colpi di scena che renderanno tutto ancora più avvincente.

Spazio in primis sulla nuova vita della protagonista Zuleyha che, dopo essersi ritrovata da sola senza il suo grande amore Yilmaz e successivamente anche senza Demir, riuscirà a ritrovare la felicità al fianco di Hakan.

Peccato, però, che questa felicità non sarà destinata ad avere vita lunga dato che ben presto qualcuno attenterà alla vita dell'uomo, al punto da togliergli la vita per sempre.

Zuleyha resta senza il suo amato Hakan: anticipazioni Terra Amara ultime puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni sulle ultime puntate di Terra Amara in onda prossimamente in prima visione assoluta su Canale 5, rivelano che per Zuleyha e Hakan arriverà il momento di prendere in mano le redini della loro vita di coppia e voltare pagina definitivamente.

Proprio nel momento in cui i due si ritroveranno a vivere con serenità e cominceranno a fare anche dei progetti concreti per il futuro, accadrà l'imprevisto che spiazzerà tutti.

Abdulkadir e Betul, infatti, si metteranno a lavoro per studiare un nuovo piano diabolico mirato a punire la giovane Zuleyha. Lo scopo, questa volta, sarà quello di riuscire a toglierle la vita e così metteranno a punto un vero e proprio attentato.

Zuleyha pronta a vendicarsi: anticipazioni Terra Amara

Le anticipazioni delle ultime puntate di Terra Amara rivelano che, nel momento in cui i due assassini si presenteranno a casa di colei che dovrebbe essere la loro vittima, il loro piano subirà dei cambiamenti inaspettati.

E, alla fine, invece di colpire Zuleyha si scaglieranno contro Hakan, che si ritroverà vittima della coppia di criminali spietati.

Il verdetto finale sarà particolarmente amaro: gli spoiler della soap opera turca rivelano che per Hakan non ci sarà nulla da fare e Zuleyha non potrà che prendere atto della sua dipartita.

Intanto, però, i due assassini si daranno alla fuga, intenzionati a farla franca e si metteranno nuovamente all'opera per cercare di scappare via al più presto e far perdere definitivamente le loro tracce.

Betul condannata al carcere: anticipazioni Terra Amara ultime puntate

Le anticipazioni turche delle ultime puntate di Terra Amara rivelano che, a quel punto, spetterà a Zuleyha adoperarsi per vendicare la scomparsa del suo amato Hakan e mettere alla berlina i due criminali.

La donna, infatti, non avrà alcuna intenzione di farla passare liscia a Betul e Abdulkadir: il suo scopo sarà quello di braccarli e fare in modo che paghino per le loro cattive azioni.

E, nel finale di sempre della soap opera che sta appassionando il pubblico di Canale 5, riuscirà finalmente ad avere la meglio.

Betul e Abdulkadir verranno braccati e condannati al carcere: la pena sarà decisamente più dura e severa per l'uomo che sarà condannato a morte.