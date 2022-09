Si sta consumando a suon di storie su Instagram la fine della relazione tra Eugenio Colombo e Francesca De Taglia. Quella che sembrava una delle coppie più solide nate a Uomini e donne si sta sgretolando: le voci che parlavano di crisi tra i due, che hanno iniziato a circolare nell'ultimo mese, non solo hanno preso corpo, ma sono anche state confermate dai diretti interessati. L'epilogo, almeno momentaneo, è giunto con le parola dell'ex tronista, il quale ha affermato di aver chiuso la storia, aggiungendo parole durissime per definire la sua ormai ex compagna, nonché mamma dei due suoi figli, Brando e Zeno.

Eugenio senza freni su Francesca

Correva l'anno 2013 quando Eugenio scelse Francesca sotto i riflettori di Uomini e Donne. Da allora di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia, ma nonostante i naturali alti e bassi che attraversano tutte le coppie, sembrava impossibile che i due potessero giungere a porre la parola fine al loro amore, coronato dall'arrivo di due bambini. Invece non è andata così. Qualche tempo fa, complice una segnalazione giunta a Deianira Marzano, si è parlato di una tradimento del deejay ai danni della compagna, che quest'ultima ha poi smentito.

Poco dopo arrivarono le parole di Eugenio, che confermavano un periodo difficile, ma allo stesso tempo una certa voglia di recuperare.

Il recupero però non c'è stato e la conferma è giunta solo due giorni fa quando l'ex tronista di Uomini e Donne si è espresso contro la sua compagna, senza mai fare esplicitamente il suo nome, affermando di aver passato tanti anni accanto a "una persona che non lo meritava". Eugenio si è detto "schifato" e la stessa sensazione l'ha volura ribadire nella sua ultima storia su Instagram che suona come una risposta alle parole di Francesca, che ha scritto di vivere "un momento difficile".

Colombo non le ha mandate di certo a dire rivelando, almeno in parte, la scelta di mettere un punto definitivo.

'Tre giorni in hotel con qualcuno': le pesanti accuse di Colombo a Del Taglia

"Io e Francesca eravamo in crisi" ha scritto Eugenio, che ha voluto dare delle spiegazioni ai fan che da anni seguono con affetto lui e la sua famiglia.

Colombo, oltre a dire che il viaggio di coppia fatto nei giorni sorsi era programmato da tempo e legato a un impegno di lavoro, ha specificato di aver avuto il desiderio di capire se con la compagna si poteva recuperare il rapporto e il sentimento.

Ma nulla è andato per il verso giusto. Infatti la coppia ha scoperto che la loro cagnolina stava parecchio male. "La signorina fregandosene di tutto è stata tre giorni in hotel con qualcuno" ha affermato Eugenio, ribadendo che a questo si riferisce il suo concetto di "schifo", attaccando Francesca per aver detto di essere in un momento difficile. "Con questo chiudo una storia con una persona che non vale niente" ha concluso il suo nuovo sfogo Eugenio.