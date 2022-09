Can Yaman è arrivato insieme a Francesca Chillemi al Festival del Cinema di Venezia. In un momento di relax, l'attore turco ne ha approfittato per togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Scendendo nel dettaglio, il 32enne ha chiesto a tutte le sue fan di smetterla di attaccare e aggredire ogni donna che è al suo fianco. Arrivati sul red carpet, il duo professionale era stato protagonista di un momento imbarazzante causato da una richiesta dei giornalisti.

L'episodio incriminato

Domenica 4 settembre, Can Yaman e Francesca Chillemi sono arrivati in Laguna per presentare la nuova serie tv Viola come il mare.

Davanti a giornalisti e fotografi, qualcuno ha iniziato a chiedere alla coppia professionale di scambiarsi un bacio un pubblico. Addirittura, c'è chi ha chiesto se tra i due ci fosse del tenero. L'ex Miss Italia imbarazzata ha replicato: "Ma va". A fare eco alla collega, ci ha pensato lo stesso Yaman: "Il prossimo anno".

Nonostante il siparietto tra l'attore turco e i presenti, l'accaduto non è stato affatto piacevole. Il 32enne turco infatti, è single. Francesca Chillemi invece, è impegnatissima con Stefano Rosso dalla quale ha avuto anche la figlia Rania nel 2016. Il compagno dell'attrice siciliana ha anche deciso di accompagnarla a Venezia per l'evento.

Lo sfogo dell'attore turco

Archiviato il momento di imbarazzo, il duo Yaman-Chillemi ha sfilato in passerella.

Durante l'evento organizzato da Cosmopolitan, Can è tornato sull'argomento. Scendendo nel dettaglio, il 32enne si è tolto qualche sassolino dalla scarpa: "Io sono stufo del fatto che il pubblico femminile che mi segue, attacca, aggredisce ogni donna che mi è vicino". Sebbene Can Yaman ha un rapporto molto speciale con le fan del parterre femminile, non tollera l'invadenza.

Prima di concludere l'attore ha chiesto alle sue fan di portare rispetto a Francesca Chillemi: "E' una bravissima persona, amatela". Per l'ennesima volta il 32enne ha semplicemente chiesto di giudicare la sua partner di lavoro in modo obbiettivo e non criticarla solamente perché alcuni Gossip hanno ipotizzato una liaison.

Il rapporto di Yaman con le fan

Non è la prima volta che Can Yaman si scaglia contro le sue stesse fan. Il diretto interessato un paio di mesi fa, è stato costretto a cambiare casa. Il motivo? Ogni giorno moltissime fan lo attendevano sotto casa. Di conseguenza, il 32enne non era più libero di vivere la sua privacy. Venduto l'attico nel centro di Roma, l'attore ha acquistato una villa lussuosa in campagna in una zona top secret. Anche sul proprio account social, Can ha sempre cercato di non mostrare molte cose riguardanti la sua vita privata.